余天女婿涉詐！徐巧芯批綠雙標 黃捷反嗆：你辭立委他辭新北市民
前立委余天女婿因涉嫌當車手頭，遭檢方收押。同樣捲入大姑詐騙案的國民黨立委徐巧芯表示，她不會用政治打擊的態度看待，不需要跟民進黨一樣因為政治而噁心，去不合理的去傷害余天，或者是他家人；她表示，自己跟余天一樣都說過「該關就關」，但民進黨立委黃捷卻雙重標準。對此，黃捷則說照「徐式」照樣造句「我看起來像余天嗎？」且余天現在是平民，但徐巧芯是立委，不然徐巧芯先公開辭掉立法委員，就請余天辭掉新北市民，公平吧？
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯說，面對余天家裡發生這樣的事情，他不會、也沒有打算因政黨立場的不同，去對余天做惡意的抹黑攻擊或擴大解讀，因為國民黨與民進黨的格局是高下立判的。這些日子以來，那些綠媒的的所作所為，不過是讓大家看到一場政治鬧劇。她也說，自己跟余天一樣都說過「該關就關」，點名黃捷雙重標準，且黃捷說要告她，到底告了沒？
黃捷表示，徐巧芯拿著余天女婿涉詐的例子想洗白，還問她為什麽不評論，照「徐式」照樣造句「我看起來像余天嗎？」且余天現在是平民，但徐巧芯是立委，不然徐巧芯先公開辭掉立法委員，就請余天辭掉新北市民，公平吧？她也點出徐巧芯問題，「作為立法委員，信用破產、無恥雙標，還濫用職權替詐騙集團洗白當打手，德不配位」，這些話沒那麼難懂，裝睡的人叫不醒。