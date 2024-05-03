莫忘為何揪吃鍋！被問如何定義西布特羅事件　鄭文燦一句話露玄機

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台中市政府刻意不讓市長盧秀燕捲入這場口水戰，由衛生局長曾梓展主打，曾梓展多次強調「回歸專業」、「食安是科學，科學就是有多少證據說多少話」，甚至單挑民眾黨主席柯文哲的「想當然爾」說法，強硬表示不能找不到原因，就由「非專家」說一定是實驗室污染。
鄭文燦則於2月24日搭了下台階，公開表示想找盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋支持台糖。盧秀燕刻意迴避台糖相關字眼，只回以台中有名的酸菜白肉鍋很多，幾年前的衛福部長「陳時中吃過，高興得不得了」。
最後政院3月8日舉行調查結果記者會，宣佈食安辦綜整調查結果，可排除輸入西布特羅受污染的風險，但在檢驗階段無法完全排除受污染的風險。看在台中市政府眼裡，中央仍在暗示問題出在地方，但市府從盧秀燕聲望不墜的高民調中，掌握到民意在這波爭議中仍傾向支持中市府，也不戀戰，讓輿論焦點被後來的蘇丹紅事件掩蓋。
然而一場混戰打得消費者人心惶惶，真相卻始終未能釐清，民眾對豬肉食安的疑慮並未因此平息，台中市食安處人員更是備感委屈。鄭文燦今（3）日受訪時不想再碰舊瘡疤，只含糊講了食安關乎國人健康，中央和地方會全力以赴建立保護網，並強調食安人員很辛苦，希望社會給予更大鼓勵。最後媒體單刀直入問他，是否認為西布特羅是單一事件？鄭文燦竟講出曾梓展不斷重覆的「口號」，指食安是科學問題，希望回歸到科學判斷，盧秀燕也主動上場救援，對大家說「我們就讓副院長吃飯，也一起慰勞食安人員加油打氣」，結束尷尬的話題。
據在場的食安人員表示，老舅酸菜白肉鍋業者強調，店內豬肉都是台灣溫體豬肉；席間鄭文燦對於台中食安處相關檢驗的前瞻計畫，口頭承諾會給預算，也主動為食安人員加油打氣，讓他們感到很窩心。