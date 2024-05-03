快訊／余祥銓現身怒轟姊夫Gary：真的很可恥 擔心千萬遺產被扣押
余天二女兒余苑綺（已改名余泳澐）2022年8月不敵直腸癌病逝，享年39歲，小她4歲的老公Gary（陳鑒）昨（2）日涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團收水手，底下管理多名車手，檢方複訊後聲押獲准。余天兒子余祥銓今天下午現身中視錄影，痛罵姊夫Gary：「瞎啊！瞎透了！真的很丟臉，可恥，我說真的。」也擔心二姊留下的千萬遺產會被扣押。
記者楊穎軒／台北報導
余祥銓今參加新節目《Chill Chill 懂事長》錄影，被媒體問及姊夫Gary被關押一事，他正色表示，平時跟Gary不熟，覺得姊夫是個宅男，不清楚對方在做什麼工作，接到通知才知道Gary被逮捕，認為姊夫是成年人，犯錯不關他的事，「當然目前來說，一定會為二姊感到不捨。」
此外，余祥銓坦言，他們已經大約1個多月沒有見到Gary和兩個孩子，目前不清楚外甥、外甥女的下落，之前都是透過外傭打視訊電話跟小孩聯絡，而姊姊過世後，至少留下破千萬遺產給家人，但現在Gary因為詐欺罪被收押，這筆本來要用來養小孩的錢，很有可能會遭到扣押，讓余祥銓相當擔心。
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