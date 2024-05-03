特企／東元電機獲「公司治理評鑑」前5%邱純枝：持續深化公司治理
臺灣證券交易所公佈112年度第十屆「公司治理評鑑」，東元電機(1504)從952 家上市公司中，榮獲前5%的最高榮譽，肯定了東元電機長久以來致力於公司治理制度之決心與成果。東元電機邱純枝董事長表示，持續深化公司治理，提升企業永續發展，是東元一貫的經營理念，值得股東信賴，而經營團隊也將為股東追求最大利益。
東元電機成立公司治理中心以來，不但設有專任主管並協同包括公司治理暨永續委員會在內的十一單位逾廿位主管和成員一起投入，以共同成就公司治理為目標。而在近年企業關心的智財管理上，也導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)，並經第三方驗證。這些成果都成為評鑑中的前段班，且力求落實公司治理規範，年年精進。
東元在公司內部設置有推動永續發展專職單位，並在國內外各項永續評比表現優異，都成為公司治理評鑑的加分項目，包括依氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構、揭露對氣候相關風險與機會之治理情況、投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備和產業等。東元獲得的國內外的永續獎項中，不但連續十年榮獲TCSA「臺灣企業永續獎」，更連續四年入選道瓊永續指數新興市場成份股，以及S&P永續年鑑。
更值得一提的是，東元電機持續支持國內文化發展，包括2003 年起持續推動原住民傳統古謠舞蹈祭儀等文化傳承與數位典藏，每年近40 個團隊，執行傳習時數達一萬小時以上，年投入金額 600 萬元以上，而深獲好評的驚嘆樂舞饗宴，年投入金額 400 萬元以上，已持續辦理二十年，是上市公司中少數持續投入大量資源，從事國內文化發展的案例。