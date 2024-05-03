14家MIT企業前進「泰國建材展」！經濟部攜手貿協　深化台泰合作

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駐泰國台北經濟文化辧事處經濟組組長倪克浩表示，泰國近年相當重視環境永續，大力推動BCG (Bio-Circular-Green)永續經濟模式，發揮生物及文化多樣性的優勢，轉型擺脫中等收入陷阱。台灣應對複合型災害具有豐富經驗，本屆參展商如三久建材打造適應各種環境的防水捲門，避免極端水患侵害民安財產；清展科技與宏碁共同開發智慧紗窗，可偵測霾害與室內一氧化碳。這些因應氣候變遷，保障生活品質的解決方案，都是台泰深化在地合作的新領域。
為帶頭落實永續，台灣精品館以回收(Recycle)、重複利用(Reuse)與減法設計(Reduce)等3R理念建構而成，參展企業達成默契，務必將廢棄物降至最低。本次展館主結構以重複利用的Truss鋼架，以及回收木料壓製的密集板搭建，在美感與永續間尋求平衡，吹起極簡設計之風。
期間展館更將釋放來自台灣原生態精萃，呼應泰國崇尚香氛的氣質，讓訪賓沐浴台灣山林氣息之中，而現場提供充電服務，招呼匆匆路過的買主靜心洽談，體驗台灣產業文化的細膩度與信賴感。而代表我國產業國際形象的「Taiwan Excellence」標誌，首次導入元太科技的可變色電子紙技術，在館內高高掛起，以高質感特效征服眼球，萌發台泰建築交流更多未來想像。
泰銀Krungsri Research及英商Global Data等機構不約而同皆預估，基於東部經濟走廊拉動的基建需求，泰國建材商機自2024至2025年，可望維持3.5%至4%穩健正成長。在經濟部國際貿易署「提升台灣產業國際形象」及「好產品，推出國」等政策指引下，本屆貿協及金屬公會籌組台灣展團共計23家，前進曼谷為我國MIT建材產業打造創新、永續且智慧的品牌價值。