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14家MIT企業前進「泰國建材展」！經濟部攜手貿協　深化台泰合作

▲泰國暹羅皇家建築師協會（ASA）參訪台灣精品館。(圖／貿協提供)
▲泰國暹羅皇家建築師協會（ASA）參訪台灣精品館。(圖／貿協提供)

記者林莞茜／綜合報導

經濟部國際貿易署攜手外貿協會帶領臺灣產業前進東協設計之都—曼谷！於東南亞最大的「泰國國際建材及裝潢材料展」(ARCHITECT)籌設台灣精品館，匯聚14家MIT代表性企業，強調減碳與循環利用。為期6天展出內容即涵蓋文化科技、智慧城市、永續工程及美好生活等主題產品，並與泰國建築設計界網紅KongGreenGreen與The Roommaker合作，向東協(ASEAN)粉絲們介紹來自台灣綠色解決方案。

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展覽首日，台灣產業形象發表會以「MIT2」訴諸價值合作的加乘效果，期盼台灣(Taiwan)與泰國(Thailand)不僅擴大貿易來往，更將深化藝文與科技等多層次交流。國內顯示技術大廠友達光電發表「FindARTs擬真藝屏」及其衍生藝術生態圈，以博物館等級的數位典藏技術，賦予藝廊異地策展、星級飯店打造藝術展牆等嶄新體驗。而近年曼谷季節性霧霾嚴重，宏碁智新推出採用35%回收塑料再製的「Acerpure Pro Vero環保清淨機」，消除室內PM2.5及甲醛危害，也落實環保設計的綠色主張。

駐泰國台北經濟文化辧事處經濟組組長倪克浩表示，泰國近年相當重視環境永續，大力推動BCG (Bio-Circular-Green)永續經濟模式，發揮生物及文化多樣性的優勢，轉型擺脫中等收入陷阱。台灣應對複合型災害具有豐富經驗，本屆參展商如三久建材打造適應各種環境的防水捲門，避免極端水患侵害民安財產；清展科技與宏碁共同開發智慧紗窗，可偵測霾害與室內一氧化碳。這些因應氣候變遷，保障生活品質的解決方案，都是台泰深化在地合作的新領域。

為帶頭落實永續，台灣精品館以回收(Recycle)、重複利用(Reuse)與減法設計(Reduce)等3R理念建構而成，參展企業達成默契，務必將廢棄物降至最低。本次展館主結構以重複利用的Truss鋼架，以及回收木料壓製的密集板搭建，在美感與永續間尋求平衡，吹起極簡設計之風。

期間展館更將釋放來自台灣原生態精萃，呼應泰國崇尚香氛的氣質，讓訪賓沐浴台灣山林氣息之中，而現場提供充電服務，招呼匆匆路過的買主靜心洽談，體驗台灣產業文化的細膩度與信賴感。而代表我國產業國際形象的「Taiwan Excellence」標誌，首次導入元太科技的可變色電子紙技術，在館內高高掛起，以高質感特效征服眼球，萌發台泰建築交流更多未來想像。

泰銀Krungsri Research及英商Global Data等機構不約而同皆預估，基於東部經濟走廊拉動的基建需求，泰國建材商機自2024至2025年，可望維持3.5%至4%穩健正成長。在經濟部國際貿易署「提升台灣產業國際形象」及「好產品，推出國」等政策指引下，本屆貿協及金屬公會籌組台灣展團共計23家，前進曼谷為我國MIT建材產業打造創新、永續且智慧的品牌價值。

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