中國五一連假塞爆！小豬後車廂缺氧暈死 女現場做CPR、路人看傻
中國本週迎來五一假期，許多觀光景點都被人潮、車潮塞爆，在湖北宜昌甚至有人目睹，1名女子在塞車期間突然下車打開後車廂，將一隻豬抱下車，原地做起了心肺復甦術（CPR），引來不少路過的駕駛側目。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，拍攝者鍾姓女子表示，當天她和家人去一處景區遊玩，景區外大塞車，一塞就塞了2個小時，後來她發現前面那輛車，1名女子下車後打開後車廂，從裡面抱出一隻豬，放到路邊開始搶救，「做心肺復甦但沒有做人工呼吸」，不過直到車流稍微順暢、鍾女士一行人繼續前行時，小豬似乎都沒有被救活。
鍾女士事後接受採訪時表示，前面那輛車應該是買了專門配種繁殖用的「種豬」回家，結果豬在路上就因為後車箱缺氧而暈死過去。
影片在中國微博等平台上曝光後，引來不少中國民眾留言，有人打趣的說：「女士，不要光按壓，要人工呼吸 」、「這有點牛了」、「趁熱剃毛吧」、「真不行的話，加點熱，涮點油，撒點料」。不過也有人認真的表示：「眾生平等」、「你們可能不知道，我們在農村買這種奶豬很貴的，經濟又不是很寬裕，沒開始養就夭折了，虧到奶奶家，得心疼死」、「你後車廂放活物至少把後座那個洞打開吧」。