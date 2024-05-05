今日來講股／區間高檔震盪做多安全　修正完畢這3大族群有機會

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而時序進入5月股東會旺季，郭憲政表示，一般而言公司派都會在股東會前做多，因為就怕惹小股東不開心、對股價不滿，因此股東會前投資人做多還是比較安全。針對下周台股大盤表現，他認為還是會區間震盪，以技術線型來看，7月以前做多都算安全，況且還有520行情。
不過，郭憲政也提醒投資人，盤面上只要是漲多的都不要追，因為台股高檔現在已經風險太高，如果要跟進就找股價相對低檔或是已經修正完畢的族群，像是IP股之前修正一段時間，被動元件也是，且上週五開始反映，另外還有近期強勢的CPO（矽光子）三大族群可以多多留意。或是找熱門族群但低基期較二線的，如台積電、聯電漲多可先避免，可看力積電或是世界先進二線指標股，以此類推。
另外，針對高股息ETF迎來大換股，郭憲政也提醒投資人，由於高股息已經成為全民運動，因此換股也顯得格外重要。如國泰永續高股息00878、群益台灣精選高息00919、統一台灣高息動能00939、元大臺灣價值高息00940，都將進行換股，被剔除的成份股千萬不要碰，因為容易造成投信跟殺、散戶多殺多。
郭憲政以00940為例，他說00940因為股本大，以風向球平均殖利率約為4.72%來看，低於4.72%就要小心被剔除。目前法人預估可能被剔除的有18檔，包括長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。郭憲政認為，以上這些千萬不要碰也不要追，短期股價偏弱勢。
另外00940可能新增的18檔則有，長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。郭憲政指出，像是台郡近期表現就不錯，已經開始在反應，另外國巨上週五表現也很搶眼，終場漲4.8%，收在655元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。