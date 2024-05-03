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蔡英文畢業成績單！4族群怒打「不及格」　8年執政國人給她這分數

▲蔡英文即將卸任，多數國人都算肯定蔡英文執政。（圖／總統府Flickr）
▲蔡英文即將卸任，多數國人都算肯定蔡英文執政。（圖／總統府Flickr）

記者何哲欣／台北報導

總統蔡英文即將卸任，《美麗島電子報》公布4月國政民調，也是蔡英文卸任前最後一次成績單，有四個族群給蔡英文不及格的分數，包括「台北市與桃竹苗和基宜花東離島」、「30至49歲」、或「專科學歷」，以及「民眾黨支持者與泛藍及中立民眾」，不過整體來看，國人對蔡英文的信任度及滿意度都接近5成，對蔡英文這8年執政成績平均為61.7分。

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根據《美麗島》民調，蔡英文的信任度為49.7%，比3月份下滑1.7個百分點；不信任度是42.0%，比上個月減少0.7個百分點，若對照8年前就任後的首次調查，當時獲得59.3%的民眾信任、20.0%不信任。滿意度部分，49.6%肯定執政表現，比上月減少2.6個百分點；不滿意增加1.3個百分點，來到45.6%，對比8年前的數據，當時有50.2%的民眾滿意、16.3%不滿意。

執政表現評分方面，以60分為及格，有64.6%分給予及格，其中27.6%的評分超過80分，平均數是61.7分，中位數跟眾數都是60分，僅2.5%未評分。經由交叉分析顯示，台北市與桃竹苗和基宜花東離島、30至49歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等，對蔡英文8年執政成績評為不及格，其餘民眾評分皆超過60分，尤其國小以下學歷（70.0分）與民進黨支持者（81.5分）。值得注意是，滿意執政的民眾，對8年執政成績評分為77.3分，至於不滿意的民眾則評分44.5分。

《美麗島電子報》4月國政民調說明：

一、委託單位：美麗島電子報。

二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。

三、調查範圍：全國22個縣市。

四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。

五、調查時間：2024年4月22日至4月24日。

六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

七、抽樣設計：抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。

八、樣本規模：成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

九、樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依內政部公布2024年3月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2023年12月的民眾教育程度等特徵，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構一致（達到統計檢定顯著水準p-value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。

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