00940將換股！法人曝18檔可能名單　這檔恐剔除網崩潰：還沒領息

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有法人預估，00940將在5月換股，可能剔除的18檔包含長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。而預計納入的18檔則是長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。
00940成分股可能異動名單曝光，也引發批踢踢網友熱議。有網友提問，00940在4月才剛上市，5月中就要換股了還真快，持股佔比最大的長榮真的會被換掉嗎？如果真的換掉，誰要來接盤，外資或是散戶？另長榮航好像都被列入這個月換股的ETF名單中，感覺有新豆腐可以吃了。
有網友回「一堆人早就卡位了 又要出新聞叫豆腐軍進去接喔XD」、「原本的豆腐還沒吃到就變臭豆腐了 哪來的新豆腐」、「臭豆腐都還沒吃完哪來的韭菜豆腐..」、「豆腐渣軍團」、「還來啊 就不要再被豆腐噎死」。
有網友則認為，「長榮根本還沒除息 要踢是買來心酸的嗎」、「說真的940要不是長榮海撐著 上次回檔千點應該8字頭」、「長榮再差也是五趴 要也是先踢別人吧」、「長榮最多調降吧 但賣壓也不少就是」。
也有網友認為投信公布00940換股名單怪怪的，質疑「現在丟預測股出來，到時沒納入或沒踢除，法人會負責你的損失嗎？」、「當然是法人先買 然後再出新聞倒呀」、「增名單內容物也太爛了吧 哪家法人在帶風向啊」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。