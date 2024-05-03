5月快訂滿了！詹記麻辣鍋西門店5/6開幕　預約、吃法與必點一次看

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詹記表示，西門町是許多台北人放置青春的地方，也是年輕時期嚮往的所在，「我們的青春期在1990年，那時的西門町就是酷少年集散的聖地，一堆年輕人在萬年商業大樓吃飯溜冰、看MTV、約會逛街，再去獅子林大樓打機台看電影，這些記憶片段中的城市場景，成為現在詹記西門大世界的空間靈感。」
西門分店因此裝潢上有了很多復古又誇張的元素，整體設計邀請多位設計師、藝術家，像是藝術家羅智信負責詹記西門大世界的藝術指導，打造霓虹招牌，更有浮誇到不行的巨石浮雕。而用餐空間則是深紅色為基底，且異世界感十足的設計，視線更不自覺的被3D藝術家Dorairolg(黃海恩)創作的「超現實火鍋古物」所吸引，造就出「摩登台風2.0」的雛型。
續加鴨血不是免費 還限定加點次數
來到詹記，消費方式是1~3人為小鍋、4～6人為中鍋、7人以上為大鍋，分別有需要點1、2、3道主菜的低消限制，最獨特的是，因為詹記的鴨血、豆腐太受歡迎，尤其鴨血堪稱細嫩如布丁，卻又十足夠味，因此續鍋底是必須加錢的，且還有限制加點次數，同樣以小、中、大鍋來分，各別僅限1、2、3次。此外，用餐時間也限制兩小時。
必點菜色有這些 牛胸肉口感超絕
來到詹記麻辣火鍋，有幾樣必點菜色，肉類除了美國翼板牛、松阪豬之外，還有較少見的牛胸肉，乍看白色的油脂分佈不少，但燙煮之後，吃起來竟帶點脆Q感，潤口又香嫩，且絲毫無油膩。丸餃類方面，則推薦香菇肉蛋餃，每個蛋餃個頭碩大，肉餡鮮香微甜之外，外層的蛋皮也有十足蛋香，不用沾醬也相當夠味。
詹記獨創沾醬「神秘蛋醋」
詹記的沾醬也有新調法，常見的蒜花、醬油、白醋、香油、沙茶皆有提供之外，牆面還會教授如何調製「神秘蛋醋」，以生蛋為底，接著白醋與香油以3:1比例加入，再加上蒜花，酸味濃厚，很適合拿來配上容易吸附麻辣湯汁的各式配料。
因應新店開幕，詹記首度與臺灣精釀啤酒聯名推出限定飲品「草莓莓有派對」，雖然疊字讓人唸出聲來有點尷尬，但草莓的香氣，配上酸酸甜甜的口感，很適合搭配麻辣鍋。而且，三家分店5月6日開始同時皆有提供。
5月6日將正式開幕的詹記大西門世界，目前可至inline線上系統預約，5月訂位量達9成7，等於是幾近全滿，而6月的周末時段剩下4成空位，想吃詹記的朋友請加快手速立即下訂，業者表示，5月6日開幕日若是到現場候位，可能還是有零星座位釋出。另外，如果是一個人也想吃麻辣鍋，未來也可以在詹記西門大世界的「詹記涮涮屋」完成心願，現場將增設限量的10個單人雅座。
另外，王品集團旗下也有多個鍋物品牌，針對母親節皆推加菜好禮，即日起到5月31日，到「旬嚐」內用兩客套餐，每桌送價值528元松阪花寶盒1份。「聚日式鍋物」推出內用點雙人瀑布系列餐點，拍照打卡FB完成指定貼文，招待12隻鮮蝦一份。至「青花驕」在個人社群上傳媽咪用餐照打卡，加送松阪花禮豬肉盤一份。即日起到5月18日，帶媽媽到全台「和牛涮」消費2人份和牛套餐，領券就送459元的日本A5和牛1盤。5月6日-5月12日帶媽媽到「尬鍋」消費打卡，能現領蛤蜊1盤。
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