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5月快訂滿了！詹記麻辣鍋西門店5/6開幕　預約、吃法與必點一次看

▲在台北相當有名氣、許多藝人名媛也喜愛造訪的詹記麻辣火鍋插旗西門，「詹記西門大世界」將於5月6日開幕，記者搶先開箱，復古裝潢、用餐方式、必點菜一次看。（圖／記者葉盛耀攝）
▲在台北相當有名氣、許多藝人名媛也喜愛造訪的詹記麻辣火鍋插旗西門，「詹記西門大世界」將於5月6日開幕，記者搶先開箱，復古裝潢、用餐方式、必點菜一次看。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

名氣響亮的詹記麻辣火鍋，不但藝人名媛喜愛造訪，也曾被香港媒體封為「全台北最好吃鴨血」麻辣鍋，更於現今最夯台劇《不夠善良的我們》中被林依晨於劇中特別提及。詹記現在將進軍西門町開立分店「西門大世界」，選在西門町大世界商業大樓(前身為大世界戲院)的B1，共300坪大空間、復古氛圍，預計5月6日開幕，4月22日開放預約後現在5月的預訂將滿，記者搶先開箱，裝潢、用餐方式、必點菜一次看。

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詹記麻辣火鍋啟業於1994年的新莊，創辦人詹啓東考量台灣人喜好，熬製獨樹一格的台式麻辣湯頭，溫順得以入喉，而招牌的滑嫩鴨血與入魂豆腐更是號稱台灣最強。自從詹記在敦南店開創的「經典台風」的第二家分店蔚為風潮後，這次的西門大世界分店，再與本事空間製作所，聯手展現顛覆市場的夢幻驚奇風格。

▲詹記麻辣火鍋號稱是針對台灣人喜好而設計出的獨特口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲詹記麻辣火鍋號稱是針對台灣人喜好而設計出的獨特口味。（圖／記者葉盛耀攝）
詹記表示，西門町是許多台北人放置青春的地方，也是年輕時期嚮往的所在，「我們的青春期在1990年，那時的西門町就是酷少年集散的聖地，一堆年輕人在萬年商業大樓吃飯溜冰、看MTV、約會逛街，再去獅子林大樓打機台看電影，這些記憶片段中的城市場景，成為現在詹記西門大世界的空間靈感。」

▲詹記麻辣火鍋「西門大世界」選在西門町大世界商業大樓(前身為大世界戲院)的地下一樓，晚上經過大樓一樓，即可看見復古風格的霓虹燈招牌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲詹記麻辣火鍋「西門大世界」選在西門町大世界商業大樓(前身為大世界戲院)的地下一樓，晚上經過大樓一樓，即可看見復古風格的霓虹燈招牌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲詹記麻辣火鍋「西門大世界」裝潢復古，營造90年代氛圍。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
▲詹記麻辣火鍋「西門大世界」裝潢復古，營造90年代氛圍。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
西門分店因此裝潢上有了很多復古又誇張的元素，整體設計邀請多位設計師、藝術家，像是藝術家羅智信負責詹記西門大世界的藝術指導，打造霓虹招牌，更有浮誇到不行的巨石浮雕。而用餐空間則是深紅色為基底，且異世界感十足的設計，視線更不自覺的被3D藝術家Dorairolg(黃海恩)創作的「超現實火鍋古物」所吸引，造就出「摩登台風2.0」的雛型。

▲用餐空間找來多位名師設計，牆上還有巨石浮雕等造景。（圖／記者葉盛耀攝）
▲用餐空間找來多位名師設計，牆上還有巨石浮雕等造景。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
▲餐廳內好幾個牆面上，都有3D藝術家Dorairolg(黃海恩)創作的「超現實火鍋古物」（圖左），不斷旋轉吸引顧客目光。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
▲餐廳內好幾個牆面上，都有3D藝術家Dorairolg(黃海恩)創作的「超現實火鍋古物」（圖左），不斷旋轉吸引顧客目光。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
續加鴨血不是免費　還限定加點次數

來到詹記，消費方式是1~3人為小鍋、4～6人為中鍋、7人以上為大鍋，分別有需要點1、2、3道主菜的低消限制，最獨特的是，因為詹記的鴨血、豆腐太受歡迎，尤其鴨血堪稱細嫩如布丁，卻又十足夠味，因此續鍋底是必須加錢的，且還有限制加點次數，同樣以小、中、大鍋來分，各別僅限1、2、3次。此外，用餐時間也限制兩小時。

▲鴨血續加須額外付費，且限制次數。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鴨血續加須額外付費，且限制次數。（圖／記者葉盛耀攝）
必點菜色有這些　牛胸肉口感超絕

來到詹記麻辣火鍋，有幾樣必點菜色，肉類除了美國翼板牛、松阪豬之外，還有較少見的牛胸肉，乍看白色的油脂分佈不少，但燙煮之後，吃起來竟帶點脆Q感，潤口又香嫩，且絲毫無油膩。丸餃類方面，則推薦香菇肉蛋餃，每個蛋餃個頭碩大，肉餡鮮香微甜之外，外層的蛋皮也有十足蛋香，不用沾醬也相當夠味。

▲牛胸肉看似肥油多，其實入口是微微脆Ｑ口感，也不覺油膩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲牛胸肉看似肥油多，其實入口是微微脆Ｑ口感，也不覺油膩。（圖／記者葉盛耀攝）
詹記獨創沾醬「神秘蛋醋」

詹記的沾醬也有新調法，常見的蒜花、醬油、白醋、香油、沙茶皆有提供之外，牆面還會教授如何調製「神秘蛋醋」，以生蛋為底，接著白醋與香油以3:1比例加入，再加上蒜花，酸味濃厚，很適合拿來配上容易吸附麻辣湯汁的各式配料。

▲詹記麻辣火鍋有獨家沾醬「神秘蛋醋」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲詹記麻辣火鍋有獨家沾醬「神秘蛋醋」。（圖／記者葉盛耀攝）
因應新店開幕，詹記首度與臺灣精釀啤酒聯名推出限定飲品「草莓莓有派對」，雖然疊字讓人唸出聲來有點尷尬，但草莓的香氣，配上酸酸甜甜的口感，很適合搭配麻辣鍋。而且，三家分店5月6日開始同時皆有提供。

▲詹記麻辣火鍋聯名台虎，推出「草莓莓有派對」啤酒，5月6日起全台詹記限量供應。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
▲詹記麻辣火鍋聯名台虎，推出「草莓莓有派對」啤酒，5月6日起全台詹記限量供應。（圖／詹記麻辣火鍋提供）
5月6日將正式開幕的詹記大西門世界，目前可至inline線上系統預約，5月訂位量達9成7，等於是幾近全滿，而6月的周末時段剩下4成空位，想吃詹記的朋友請加快手速立即下訂，業者表示，5月6日開幕日若是到現場候位，可能還是有零星座位釋出。另外，如果是一個人也想吃麻辣鍋，未來也可以在詹記西門大世界的「詹記涮涮屋」完成心願，現場將增設限量的10個單人雅座。

另外，王品集團旗下也有多個鍋物品牌，針對母親節皆推加菜好禮，即日起到5月31日，到「旬嚐」內用兩客套餐，每桌送價值528元松阪花寶盒1份。「聚日式鍋物」推出內用點雙人瀑布系列餐點，拍照打卡FB完成指定貼文，招待12隻鮮蝦一份。至「青花驕」在個人社群上傳媽咪用餐照打卡，加送松阪花禮豬肉盤一份。即日起到5月18日，帶媽媽到全台「和牛涮」消費2人份和牛套餐，領券就送459元的日本A5和牛1盤。5月6日-5月12日帶媽媽到「尬鍋」消費打卡，能現領蛤蜊1盤。

▲青花驕推出到門店消費，上傳媽咪到店用餐的照片，款待松阪花禮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲青花驕推出到門店消費，上傳媽咪到店用餐的照片，款待松阪花禮。（圖／記者葉盛耀攝）
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