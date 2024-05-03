張員瑛「除了睡覺都不躺著」劉在錫嚇傻！Rei曝原因：她會更自在
南韓女團IVE最近發行第二張迷你專輯《IVE SWITCH》強勢回歸，除了上遍各大音樂節目之外，成員們也都會上綜藝節目分享近況。像最近IVE的成員張員瑛、安俞真、Liz和Rei就參與了劉在錫所主持的節目《藉口GO》，在節目中聊到休假話題時，張員瑛的生活習慣讓劉在錫聽完感到非常震驚。
記者洪生儒／綜合報導
女團IVE的成員張員瑛、安俞真、Liz和Rei在節目中被問到休假期間都會做些什麼事，安俞真表示：「本身很喜歡出門，會去美食餐廳吃飯或是外帶！」Liz則透露，自己最近陷入《淚之女王》的世界裡面，「而且因為哭得太慘，根本沒時間一邊追劇一邊吃零食。」Rei則說自己很愛逛超市，「只要看到可愛的東西，就會買下來！」
而張員瑛也透露自己休假期間主要都是待在家裡，「我會一直看串流平台上面的影片」，話說到一半，劉在錫也好奇提問：「你會不會躺著看？或是側躺著看？」沒想到，張員瑛竟表示：「在家的時候，除了睡覺之外，其他時間都不會躺著，連側躺在沙發上都不會。」
一旁的主持人劉在錫聽了之後驚呼：「真的嗎！」認為張員瑛對自己的要求真的很嚴格，劉在錫也發現張員瑛在錄影的時候也都坐姿端正，「以一般人來說，通常都會躺在椅子上或沙發上放鬆才對啊！」成員Rei則幫張員瑛補充說：「對員瑛來說，坐挺挺的她會更自在。」
不少網友們看完節目也紛紛留言表示：「員瑛真的散發滿滿的公主氣息啊！」、「俞真短髮真的很漂亮，好喜歡她剪短頭髮」、「安俞真看起來非常乾淨俐落，就像是一個成功的職業女性哈哈哈」、「Rei跟Liz看起來聊得很開心」、「張員瑛對自己太嚴格了吧！難怪她可以這麼成功」。
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