余天女婿被抓「秀余天特助名片」 余祥銓駁斥：應該他自己去印的
余天、李亞萍次女余苑綺（已改名余泳澐）抗癌8年，2022年8月病逝台北榮總，享年39歲，小她4歲的老公Gary（陳鑒）昨（2）日驚傳涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團車手頭，移送新北地檢署複訊後聲押獲准。余祥銓今天下午錄新節目《Chill Chill 懂事長》，被問到姊夫被逮捕時，出示印有「余天特助」的名片，他懷疑是Gary私下去偷印，因為爸爸根本沒有讓Gary當自己的特助。
記者楊穎軒／台北報導
今年4月底，新北市海山警分局從車手口中，得知擔任收水手的Gary，隨後在板橋捷運站當場逮到人，Gary落網時一度秀出「余天辦公室特助」名片，辯稱：「我只是投資虛幣，沒犯法。」警方還在他身上搜出200萬元現金。對此，余祥銓駁斥余天有給Gary特助這個身分，應該是對方自己偷偷去印製。
被問及Gary隨身帶200萬元現金，平時花錢是否就很闊綽，余祥銓說沒這回事，透露有次家庭聚會，小孩想吃烤肉，Gary去大賣場買了9000多元的肉，「結果他還跟我媽拿錢，我媽給他1萬，他還說剛好補油錢。」
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