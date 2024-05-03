520總統就職國宴菜色曝光 黃偉哲：帶著辦喜事的心辦國宴
第十六任總統副總統就職典禮即將在5月20日登場，此次的就職國宴離開台北，首度選定台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦。就職籌備會今(3)日在台南舉辦國宴菜色發表會，以「好料大員，有料臺灣」為主題，共八道主菜，展現台灣豐富飲食樣貌與多元文化特色。台南市長黃偉哲與準總統府秘書長潘孟安也特別到場搶先試吃菜色，並歡迎大家來到台南。黃偉哲表示，這次國宴在台南舉辦，台南市民帶著辦喜事的心情來舉辦國宴，歡迎各界的好朋友來到台南。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲也特別感謝身為台南老市長的準總統賴清德，選擇在就職的第一天，透過在台南舉行國宴，展現他的故鄉情、台灣心，相信這份用心能夠讓前來台南參與國宴的各國賓客，都看到台灣最好的一面。黃偉哲也特別感謝飯店單位為了籌備國宴推掉訂單、清空宴席，全力投入讓國宴盡善盡美，地方政府也會在維安、交通以及賓客接待方面，盡全力來配合。
設計國宴菜色的「國宴國家隊」，由福爾摩沙遊艇酒店行政總廚陳有華、總監楊福強、山海樓行政主廚蔡瑞郎、山海樓主廚蕭勝章、EMBERS主廚郭庭瑋、美食評論家高琹雯(Liz)、飲食作家蔡珠兒，組成陣容堅強的飲食顧問團，目標以結合台灣宴席文化之美及現代料理手法，讓國際認識台灣當代料理風貌。
第十六任總統副總統就職籌備會表示，國宴菜單設計共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，第一道主菜「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬（閩南、客家、外省、原住民、新住民），第二道菜「在地紮根」則是五大族群代表性小吃；第三至第七道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性；最後第八道則是「國際之光」甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。