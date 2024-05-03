三棲藝人瑪利亞首場演唱會 與粉絲相約518臺中好運來

520總統就職國宴菜色曝光　黃偉哲：帶著辦喜事的心辦國宴

▲第十六任總統副總統就職國宴首度選定台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦，以「好料大員，有料臺灣」為主題，共八道主菜，展現台灣豐富飲食樣貌與多元文化特色。（圖／台南市府提供）
▲第十六任總統副總統就職國宴首度選定台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦，以「好料大員，有料臺灣」為主題，共八道主菜，展現台灣豐富飲食樣貌與多元文化特色。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

第十六任總統副總統就職典禮即將在5月20日登場，此次的就職國宴離開台北，首度選定台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦。就職籌備會今(3)日在台南舉辦國宴菜色發表會，以「好料大員，有料臺灣」為主題，共八道主菜，展現台灣豐富飲食樣貌與多元文化特色。台南市長黃偉哲與準總統府秘書長潘孟安也特別到場搶先試吃菜色，並歡迎大家來到台南。黃偉哲表示，這次國宴在台南舉辦，台南市民帶著辦喜事的心情來舉辦國宴，歡迎各界的好朋友來到台南。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲520國宴菜色，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。（圖／台南市府提供）
▲520國宴菜色，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。（圖／台南市府提供）
黃偉哲也特別感謝身為台南老市長的準總統賴清德，選擇在就職的第一天，透過在台南舉行國宴，展現他的故鄉情、台灣心，相信這份用心能夠讓前來台南參與國宴的各國賓客，都看到台灣最好的一面。黃偉哲也特別感謝飯店單位為了籌備國宴推掉訂單、清空宴席，全力投入讓國宴盡善盡美，地方政府也會在維安、交通以及賓客接待方面，盡全力來配合。

▲台南市長黃偉哲也特別到場搶先試吃菜色。（圖／台南市府提供
▲台南市長黃偉哲也特別到場搶先試吃菜色。（圖／台南市府提供
設計國宴菜色的「國宴國家隊」，由福爾摩沙遊艇酒店行政總廚陳有華、總監楊福強、山海樓行政主廚蔡瑞郎、山海樓主廚蕭勝章、EMBERS主廚郭庭瑋、美食評論家高琹雯(Liz)、飲食作家蔡珠兒，組成陣容堅強的飲食顧問團，目標以結合台灣宴席文化之美及現代料理手法，讓國際認識台灣當代料理風貌。

第十六任總統副總統就職籌備會表示，國宴菜單設計共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，第一道主菜「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬（閩南、客家、外省、原住民、新住民），第二道菜「在地紮根」則是五大族群代表性小吃；第三至第七道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食的廣度與多樣性；最後第八道則是「國際之光」甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。

九如北上匝道道路墊高　4日22時起至5日8時止封閉施工

PTPI蒙古國烏蘭巴托分會訪南市府　黃偉哲肯定台南市會的努力

避免憾事再發生　高市警交通大隊長黃元民提醒大型車業者3+2重點

親子可以更幸福！大榮中學邀曾陽晴分享親職經驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生