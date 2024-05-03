搭機旅客注意！520總統就職空中操演 松山機場「這5天」航班異動
5月20日為「第16任總統副總統就職日」，根據就職籌備會5月1日說明，5月20日就職當天將進行空中操演、前一日（19）日下午，以及13、15、17日均有彩排和組合訓練，部分參與操演的飛機將於松山機場起降，對此，台北航空站日前已邀集飛航松山機場之航空公司、軍方及航管單位研商，將針對5月13日、15日、17日、19日、20日部分航班進行異動，呼籲旅客應提早規劃行程，出發前也務必先向航空公司確認航班動態。
記者林莞茜／綜合報導
台北航空站表示，為讓操演順利進行，並將松山機場旅客影響程度降至最低，5月1日已邀集飛航松山機場之航空公司、軍方及航管單位研商，軍方代表於會中說明操演相關規劃，因影響涉及國際線、國內線與離島航班，台北航空站已請航空公司先行調整，並通知已訂位旅客。
台北航空站指出，受操演與預演影響，松山機場部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續時段之航班亦可能因此遞延。台北航空站已協調航空公司，以「不取消航班」為原則，航空公司將以調整起降時間或增加航機攜帶油量等方式因應。
台北航空站說明，目前各家航空公司已針對松山機場可能受影響之航班著手相關準備，近日航空公司也將陸續於官網公布，並會事先通知訂位旅客；建議旅客提早規劃行程，出發前也應先向航空公司確認航班有無異動，減少於機場等候時間。