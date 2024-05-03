台灣泡麵「內行不只吃台酒、統一」！老饕招了2品牌：吃過回不去

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貼文曝光後，立刻掀起廣大迴響「你現在才發現哦！維力素飄香跟味丹隨緣超好吃」、「我也是！第一次吃的時候不抱期待，結果沒想到素食泡麵這麼好吃」、「素飄香的麻辣燙真的超好吃」、「素飄香跟隨緣都很好吃，完全會回購那種」、「我現在買泡麵都買素飄香跟維力而已，吃過回不去葷食泡麵了」、「認同！家中常備泡麵之一的兩種系列」。
內行人泡麵不只會吃統一、台酒！素食泡麵意外崛起
事實上，如果大家有在關注台灣泡麵銷售，大致上每年的泡麵排行榜肯定都是那幾碗，除了品牌不說，最常常上榜的前五大泡麵就是「統一肉燥麵」、「來一客」、「維力炸醬麵」、「台酒花雕雞麵」、「統一滿漢大餐」等等，不過近幾年，「素食泡麵」卻悄悄在網路上聲量越來越高。
以網友提到的兩款「素食泡麵系列」來看，素飄香是由維力食品公司研發上架販售，同樣列在同公司名系列包括「一度贊」、「大乾麵」以及大家最愛的「維力炸醬麵」；而隨緣則是味丹企業研發販售，同樣列在同公司的名系列則有「味味A排骨雞麵」以及評價兩極的「雙響泡」等，因應近幾年素食風潮崛起，也讓兩系列的素食泡麵崛起，銷售量成長不少。
素食泡麵「素飄香」、「隨緣」翻紅！網友口味大推薦
而《NOWnews》記者也實際上社群平台查詢所有食記、討論串，整理出幾款素飄香以及隨緣被網友推薦的熱門品項，下回如果老字號的品牌口味吃膩的時候，不妨可以到超商、超市或是賣場買來嚐鮮看看，說不定你也和許多人一樣會「開啟泡麵新世界」。
🟡素食泡麵「維力素飄香」系列
📍推薦口味：麻辣燙、當歸枸杞、野菜多、麻辣拌麵
📍價格：5入裝平均售價66元至68元
🟡素食泡麵「味丹隨緣」系列
📍推薦口味：麻辣燙、素魷魚羹湯麵、素肉骨茶湯麵、鮮蔬百匯素湯麵、紅燒燉菇湯麵
📍價格：5入裝平均售價77元至79元