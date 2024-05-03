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台灣泡麵「內行不只吃台酒、統一」！老饕招了2品牌：吃過回不去

▲現在台灣泡麵的口味以及選擇非常多元，除了一些老字號的泡麵一直都非常熱銷之外，後續也有不少進口泡麵以及新品牌的誕生。（圖／NOWnews資料照）
▲現在台灣泡麵的口味以及選擇非常多元，除了一些老字號的泡麵一直都非常熱銷之外，後續也有不少進口泡麵以及新品牌的誕生。（圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

現在台灣泡麵的口味以及選擇非常多元，除了一些老字號的泡麵一直都非常熱銷之外，後續也有不少進口泡麵以及新品牌的誕生，在近幾年也在泡麵圈掀起熱潮。然而說到台灣泡麵熱門排行榜，那肯定是會第一聯想到「統一」、「維力」、「台酒」等等。然而，就有網友討論「大家有吃過台灣的素泡麵系列嗎？竟然意外的非常好吃耶！以前都沒發現」，貼文引起廣大迴響。

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有網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「最近嚐鮮了素飄香的泡麵，覺得口味跟想像中不同，竟然還蠻好吃的，以前竟然都沒有發現耶！」也有人在PTT提到「以前總覺得我不可能吃素食泡麵，但最近真的葷的泡麵全都吃膩了，想吃清淡的看看，沒想到意外好吃呀，現在幾乎全吃素的了，有人也是素泡麵愛好者嗎？」

▲月底省錢不吃土，7-11、全聯都祭出指定泡麵買1送1，單包最低10元，家樂福則有挪威鮭魚輪切57元。（圖／記者黃韻文攝）
▲網友討論大家是否吃過素食泡麵，發現過去都沒有吃過，沒想到一吃感到非常的驚艷！（圖／記者黃韻文攝）
貼文曝光後，立刻掀起廣大迴響「你現在才發現哦！維力素飄香跟味丹隨緣超好吃」、「我也是！第一次吃的時候不抱期待，結果沒想到素食泡麵這麼好吃」、「素飄香的麻辣燙真的超好吃」、「素飄香跟隨緣都很好吃，完全會回購那種」、「我現在買泡麵都買素飄香跟維力而已，吃過回不去葷食泡麵了」、「認同！家中常備泡麵之一的兩種系列」。

內行人泡麵不只會吃統一、台酒！素食泡麵意外崛起

事實上，如果大家有在關注台灣泡麵銷售，大致上每年的泡麵排行榜肯定都是那幾碗，除了品牌不說，最常常上榜的前五大泡麵就是「統一肉燥麵」、「來一客」、「維力炸醬麵」、「台酒花雕雞麵」、「統一滿漢大餐」等等，不過近幾年，「素食泡麵」卻悄悄在網路上聲量越來越高。

▲網友最近熱烈討論素飄香以及隨緣系列的「素食泡麵」，然而前者其實就是維力食品旗下泡麵系列產品，後者則是味丹企業研發販售。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
▲網友最近熱烈討論素飄香以及隨緣系列的「素食泡麵」，然而前者其實就是維力食品旗下泡麵系列產品，後者則是味丹企業研發販售。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
以網友提到的兩款「素食泡麵系列」來看，素飄香是由維力食品公司研發上架販售，同樣列在同公司名系列包括「一度贊」、「大乾麵」以及大家最愛的「維力炸醬麵」；而隨緣則是味丹企業研發販售，同樣列在同公司的名系列則有「味味A排骨雞麵」以及評價兩極的「雙響泡」等，因應近幾年素食風潮崛起，也讓兩系列的素食泡麵崛起，銷售量成長不少。

素食泡麵「素飄香」、「隨緣」翻紅！網友口味大推薦

而《NOWnews》記者也實際上社群平台查詢所有食記、討論串，整理出幾款素飄香以及隨緣被網友推薦的熱門品項，下回如果老字號的品牌口味吃膩的時候，不妨可以到超商、超市或是賣場買來嚐鮮看看，說不定你也和許多人一樣會「開啟泡麵新世界」。

▲各大社群討論素飄香以及隨緣兩款泡麵，其中素飄香推薦的口味有「當歸枸杞」等，而隨緣最推的則是「麻辣燙」口味，售價都非常親民。（圖/Dcard）
▲各大社群討論素飄香以及隨緣兩款泡麵，其中素飄香推薦的口味有「當歸枸杞」等，而隨緣最推的則是「麻辣燙」口味，售價都非常親民。（圖/Dcard）
🟡素食泡麵「維力素飄香」系列
📍推薦口味：麻辣燙、當歸枸杞、野菜多、麻辣拌麵
📍價格：5入裝平均售價66元至68元

🟡素食泡麵「味丹隨緣」系列
📍推薦口味：麻辣燙、素魷魚羹湯麵、素肉骨茶湯麵、鮮蔬百匯素湯麵、紅燒燉菇湯麵
📍價格：5入裝平均售價77元至79元

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