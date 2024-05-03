影／日投第一人！上澤直之初登板完美2局無失分　睽違66年大紀錄

領12.9億打超爛！76人Harris關鍵戰2投0中得0分　比Simmons還要慘

▲費城76人在季後賽首輪遭淘汰，年薪4000萬美元（約129億台幣）的Tobias Harris整場2投0中得0分，成為眾矢之的。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人在季後賽首輪遭淘汰，年薪4000萬美元（約129億台幣）的Tobias Harris整場2投0中得0分，成為眾矢之的。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA季後賽費城76人今（3）日以113：115不敵紐約尼克，在系列賽以2：4遭淘汰出局，其中領著4000萬美元（約12.9億台幣）高薪的Tobias Harris的表現引起討論，全場他僅2次出手全部落空一分未得，成為自2019年「西門」Ben Simmons之後，第一位在季後賽關鍵一戰中，年薪超過3000萬美元卻出手不足5次的球員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Harris表現不佳成為眾矢之的，也讓球迷想到2019年季後賽第二輪的Ben Simmons，當時Simmons在關鍵戰役4投2中，僅拿下5分，兩人表現都相當糟糕。

而本場比賽很可能是Harris代表76人出戰的最後一場比賽，因為他將在今夏成為自由球員，且有消息指出他與底特律活塞相互有興趣。

此外，數據顯示，Joel Embiid在少了Simmons搭檔的情況下，季後賽勝率比以往降低，有Simmons搭檔的時候，勝率53.3%，當失去Simmons時，勝率剩下44.8%。

就在季後賽首輪止步後，Embiid也談到了球隊現況，「我喜歡我們球隊，我認為我們是了不起的球隊，顯然今年狀況不理想，遇到一支強大的隊伍尼克，但我仍然相信，如果一切順利的話，我們將取得成功。」

當被問及對球隊未來重整的看法時，Embiid強調：「這不是我的工作，這是管理階層的職責，他們才是拿這個薪水的人。我們的工作是成為更好的籃球運動員。每一年我們都會找到方法，我也會找到方法來變得更好。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

76人近7季無法突破東區第二輪！Embiid成為季後賽史上最悲慘MVP

76人首輪出局！Nurse調度遭質疑　第3節將砍分射手Hield放板凳

勇士王朝再起？傳Kevin Durant回鍋勇士　灣區記者：可能性很高

傳在公鹿打球不開心！Lillard：場上我就不愛笑　首輪出局很失望

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞