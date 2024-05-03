領12.9億打超爛！76人Harris關鍵戰2投0中得0分 比Simmons還要慘
NBA季後賽費城76人今（3）日以113：115不敵紐約尼克，在系列賽以2：4遭淘汰出局，其中領著4000萬美元（約12.9億台幣）高薪的Tobias Harris的表現引起討論，全場他僅2次出手全部落空一分未得，成為自2019年「西門」Ben Simmons之後，第一位在季後賽關鍵一戰中，年薪超過3000萬美元卻出手不足5次的球員。
記者路皓惟/綜合報導
Harris表現不佳成為眾矢之的，也讓球迷想到2019年季後賽第二輪的Ben Simmons，當時Simmons在關鍵戰役4投2中，僅拿下5分，兩人表現都相當糟糕。
而本場比賽很可能是Harris代表76人出戰的最後一場比賽，因為他將在今夏成為自由球員，且有消息指出他與底特律活塞相互有興趣。
此外，數據顯示，Joel Embiid在少了Simmons搭檔的情況下，季後賽勝率比以往降低，有Simmons搭檔的時候，勝率53.3%，當失去Simmons時，勝率剩下44.8%。
就在季後賽首輪止步後，Embiid也談到了球隊現況，「我喜歡我們球隊，我認為我們是了不起的球隊，顯然今年狀況不理想，遇到一支強大的隊伍尼克，但我仍然相信，如果一切順利的話，我們將取得成功。」
當被問及對球隊未來重整的看法時，Embiid強調：「這不是我的工作，這是管理階層的職責，他們才是拿這個薪水的人。我們的工作是成為更好的籃球運動員。每一年我們都會找到方法，我也會找到方法來變得更好。」
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