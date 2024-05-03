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Brunson飆分寫史詩紀錄！喬丹、詹皇後第3人　美媒封「紐約之王」

▲紐約尼克後衛Jalen Brunson在季後賽首輪飆分，寫下史詩紀錄，成為自喬丹、詹皇後第3人。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克後衛Jalen Brunson在季後賽首輪飆分，寫下史詩紀錄，成為自喬丹、詹皇後第3人。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

紐約尼克在今（3）日以118：115擊敗費城76人，以4：2成功晉級，也是隊史自2000年以後再次連2年闖入季後賽次輪。尼克一哥Jalen Brunson功不可沒，後4場系列賽得分都超過39分，寫下許多罕見紀錄，甚至足以比肩「籃球之神」Michael Jordan、「詹皇」LeBron James等人，也被美國媒體封為「紐約之王」。

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系列賽第6戰，Jalen Brunson貢獻41分、12助攻、3籃板，最後靠著隊友Josh Hart的關鍵弧頂三分球，險勝費城76人。根據相關媒體統計，在系列賽最後的4場比賽之中，Jalen Brunson每場都突破35分、5助攻，成為在Michael Jordan、詹皇後，NBA史上第3位達到這項成就的球員。

另位，6場系列賽場均達到35分、9助攻，也成為NBA史上第3人，過去在聯盟中僅有Luka Doncic、Russell Westbrook曾經寫下如此的成績。同時，Jalen Brunson也是史上第3位在關門戰中至少拿下40分、10助攻的球員。

在隊史紀錄部分，Jalen Brunson是繼Bernard King後尼克隊史第1個在系列賽連3戰得分破40分的球員，且在４場系列賽中至少拿下30分10助攻，則是尼克隊史第1人。

賽後談到對這場比賽的想法，Jalen Brunson表示：「我知道這會是場硬戰，但我們嘗試找到方法獲勝，每次的狀況都會不同，我們會用相同的心態去追求我們的目標。」尼克下一輪將和印第安納溜馬隊碰頭。



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