十銓首季EPS 4.1元！寫下單季歷史新高 超越去年全年EPS
記憶體品牌暨模組大廠十銓董事會通過2024年第一季財報，合併營收為 29.94 億元，對比去年同期大幅增長90.77 %，稅後淨利2.87億，首季獲利強勁，每股盈餘4.1元，創下單季歷史新高記錄。展望後市，布局高階產品有成，DDR5出貨占比攀升，同時在工控以及B2B領域也積極耕耘，在產業淡季仍能逆勢成長，預期下半年進入電子傳統旺季需求開始逐漸回溫，市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現價量齊揚，為營運帶來另一波動能。
記者許家禎／台北報導
AI於全球掀起巨浪，十銓指出看好AI運算與Edge運用，逐步將研發實力拓展至AI人工智慧技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，預估AI浪潮將會掀起往後15至20年以上的產業榮景及換機潮，十銓亦將推出輔助人工智慧AI功能的 PC /NB相容之高規格，與實現Edge AI巿場運用快速發展的產品，未來產品動能成長爆發可期。
隨著生成式AI推動各種運用，十銓也同步積極拓展工控智能產品領域，如散熱儲存方案導入邊緣運算系統，在AI機器人、辨識、檢測應用都能提供低延遲、高效的解決方案以及伺服器應用方面，以及積極接洽低軌衛星應用系統取得合作機會，與科技趨勢產業同步邁進。