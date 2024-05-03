台中與盧秀燕火鍋之約！鄭文燦「這舉動」讓食安人員好感動
行政院副院長鄭文燦因台糖豬肉瘦肉精風波，今年2月底口頭邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬，今（3）日中午成行。鄭文燦在吃完火鍋後，也大讚「哇！台中火鍋一級棒。」鄭文燦也在席間為食安人員加油打氣，對於台中食安處前瞻計畫也承諾會給預算。
記者莊蕙如／台北報導
鄭文燦今天上午到台中視察台中水湳國際會展中心西側展館後，中午由盧秀燕宴請鄭文燦到台中酸菜白肉鍋名店老舅酸菜白肉鍋，行銷台中特色美食。老舅酸菜白肉鍋表示，店內豬肉是採用從買來的台灣豬溫體豬肉。
鄭文燦說，今天視察台中水湳國際會展中心西側展館，並代表行政院宣布大台中會展中心正式核定，笑稱「今天火鍋滿貴的，要60億元！」盧秀燕說，他們要一同為國產豬還有食安人員加油打氣，才有今天之約。
在場的食安人員表示，鄭文燦今天有為食安人員加油打氣，對於台中食安處相關檢驗的前瞻計畫，鄭文燦也口頭承諾預算會給。讓在場時安人員紛紛表示很窩心。
對於是否繼續邀約鄭文燦？盧秀燕說，當然。鄭文燦對台中貢獻很大，台中有很多建設預算都拜託鄭，連剛剛席間，鄭還針對她請託多件台中建設案進程等多所討論，她當然歡迎鄭繼續再來。