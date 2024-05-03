強大！印尼紅毛猩猩「自製草藥」敷傷口成功療傷　野生動物首例

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德國馬克思·普朗克動物行為學研究所（Max Planck Institute of Animal Behavior）的生物學家勞茉（Isabelle Laumer）表示，「這是我們第一次觀察到，野生動物將一種非常有效的藥用性植物直接塗抹在傷口上」。
勞茉與另外一位科學家麥克斯（Max Planck）兩人合著論文，分享研究團隊在印尼蘇門答臘勒塞爾火山國家公園（Gunung Leuser National Park）觀察到拉庫斯使用草藥療傷的發現，這份論文日前在學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表。
根據後續追蹤，拉庫斯臉上的傷口約在1個月後恢復如初。研究人員並沒有看到拉庫斯臉上的傷口是怎麼來的，推測可能是和其他猩猩打架時弄傷的。至於是否有其他猩猩也懂得使用草藥療傷，研究團隊目前還無法得知。
科學家先前也曾記錄到其他靈長類動物使用植物來改善自己生活，像是婆羅洲猩猩用藥用植物的汁液擦拭身體來驅趕寄生蟲，黑猩猩會咀嚼苦味植物的嫩芽來舒緩胃部，但是直接在傷口上使用藥用性植物，這則是首次被觀察到。
埃默里大學（Emory University）的科學家魯德（Jacobus de Roode）表示，目前這僅是一次單一的觀察結果，「但我們通常皆是從一次偶然地觀察開始了解動物的全新行為模式」。