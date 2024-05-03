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強大！印尼紅毛猩猩「自製草藥」敷傷口成功療傷　野生動物首例

▲印尼一隻公的蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物自製草藥，塗抹在自己臉上的傷口，並成功讓傷口痊癒，科學家稱這是首次發現野生動物將一種非常有效的藥用植物直接塗抹在傷口上。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼一隻公的蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物自製草藥，塗抹在自己臉上的傷口，並成功讓傷口痊癒，科學家稱這是首次發現野生動物將一種非常有效的藥用植物直接塗抹在傷口上。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

猩猩不光懂得一起強大，還會自製草藥療傷！科學家發現，印尼一隻公的蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用藥用性植物自製草藥，塗抹在自己臉上的傷口，並成功讓傷口痊癒，這是野生動物利用自然資源來緩解自身疾病的最新例子。

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根據《美聯社》報導，這隻聰明的蘇門答臘紅毛猩猩名叫拉庫斯（Rakus），科學家發現拉庫斯咀嚼「黃蟬」（Akar Kuning）的葉子，然後將汁液塗抹在臉上的傷口，接著又將葉子壓在臉上，像是簡易繃帶一樣來保護傷口。黃蟬是東南亞民眾經常使用的藥用性植物，擁有緩解疼痛和殺菌抗發炎的功能。

德國馬克思·普朗克動物行為學研究所（Max Planck Institute of Animal Behavior）的生物學家勞茉（Isabelle Laumer）表示，「這是我們第一次觀察到，野生動物將一種非常有效的藥用性植物直接塗抹在傷口上」。

勞茉與另外一位科學家麥克斯（Max Planck）兩人合著論文，分享研究團隊在印尼蘇門答臘勒塞爾火山國家公園（Gunung Leuser National Park）觀察到拉庫斯使用草藥療傷的發現，這份論文日前在學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表。

根據後續追蹤，拉庫斯臉上的傷口約在1個月後恢復如初。研究人員並沒有看到拉庫斯臉上的傷口是怎麼來的，推測可能是和其他猩猩打架時弄傷的。至於是否有其他猩猩也懂得使用草藥療傷，研究團隊目前還無法得知。

科學家先前也曾記錄到其他靈長類動物使用植物來改善自己生活，像是婆羅洲猩猩用藥用植物的汁液擦拭身體來驅趕寄生蟲，黑猩猩會咀嚼苦味植物的嫩芽來舒緩胃部，但是直接在傷口上使用藥用性植物，這則是首次被觀察到。

埃默里大學（Emory University）的科學家魯德（Jacobus de Roode）表示，目前這僅是一次單一的觀察結果，「但我們通常皆是從一次偶然地觀察開始了解動物的全新行為模式」。

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