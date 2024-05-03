巴西南大河州暴雨釀災！水壩潰堤至少30死 1萬5千人流離失所
巴西南大河州（Rio Grande do Sul）暴雨成災，連日大雨造成洪水和土石流，更導致水壩潰堤。目前已知至少30人死亡，且另有60人仍然失聯，死亡人數還可能再上升。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，南大河州暴雨已使約1萬5000民眾不得不逃離家園，流離失所。由於洪水沖垮道路橋樑、電線等基礎設施，全州至少有50萬人沒有辦法獲得電力與乾淨的水，大壩潰堤更讓本已被洪水淹沒的地區掀起2公尺高的波浪，掀起災民恐慌並造成進一步破壞。
巴西國家氣象研究所將強降雨歸因於聖嬰現象，稱暴雨是極端天氣的產物，高溫、高濕度、強風等一系列有利於降雨的條件罕見同時發生。
南大河州長雷特（Eduardo Leite）向中央政府求援，稱州內許多地區皆因洪災處於緊急狀態，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則承諾中央會聯手地方政府，全力救災。魯拉也指出，這場洪災就是氣候變遷對地球帶來嚴重影響的範例。
當局已派出直升機疏散受困民眾，但有些地區淹水太嚴重，直升機也無法降落，救援人員只能出動絞車，讓民眾靠著懸掛鋼索自淹水地區撤離。根據天氣預報，雨勢仍未停歇，降雨量甚至還可能會更大，當地河流的水位將持續上升，政府也呼籲河邊與山坡上的居民趕緊撤離。