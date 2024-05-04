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粉絲敲碗《全明星5》新進度！前4季「最有價值運動員」近況搶先看

▲錢薇娟鬆口《全明星運動會》第5季進度！盤點前4季「最有價值運動員獎」曝近況。（圖／胡宇威、曹佑寧、賀軍翔IG）
▲錢薇娟鬆口《全明星運動會》第5季進度！盤點前4季「最有價值運動員獎」曝近況。（圖／胡宇威、曹佑寧、賀軍翔IG）

記者洪生儒／綜合報導

在《全明星運動會》擔任藍、紅隊領隊的錢薇娟與江宏傑，近日合體出席活動，讓不少人都相當好奇《全明星運動會》是否會有第5季，兩人都表示相當期待節目能繼續做下去，「但詳細情況還是要問製作單位」。而錢薇娟在活動中也開玩笑表示：「郭泓志不能再做了，他加入以後我們節目就收掉了！」此外，也有不少網友都相當好奇《全明星運動會》結束之後，之前參賽的藝人們近況如何，《NOWnews今日新聞》特別整理了前4季拿下「最有價值運動員獎」的參賽藝人近況。

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▲胡宇威在《全明星運動會》第一季結束後，積極在演藝事業上打拼，並且在2023年跟交往多年的陳庭妮登記結婚。（圖／胡宇威IG）
▲胡宇威在《全明星運動會》第1季結束後，積極在演藝事業上打拼，並且在2023年跟交往多年的陳庭妮登記結婚。（圖／胡宇威IG）
第1季「最有價值運動員獎」：胡宇威

男神胡宇威在《全明星運動會》第1季結束後，積極在演藝事業上打拼，並且在2023年跟交往多年的陳庭妮登記結婚。不過，夫妻倆因為事業忙碌，始終還沒有舉辦婚禮，近期胡宇威出席自己主演的新劇《就算一個人也可以好好的吃飯》的活動，除了分享自己平時做給老婆的「愛夫料理」之外，也鬆口了舉辦婚禮的時間點。

在活動中被問到婚禮是否會在今年舉行時，胡宇威鬆口表示：「婚禮會在台灣舉辦」，也看了很多場地，已經看2年了，「雖然有很多飯店願意贊助，但因為想要舉辦室外婚禮，目前還沒有找到心儀的地方，所以應該不會在今年舉辦。」雖然婚禮還沒辦，但不影響兩人之間的好感情，胡宇威也在陳庭妮生日前提早幫她慶生，等老婆工作結束回來，他還計畫再煮療癒美食給老婆吃。

▲曹佑寧在參加完《全明星運動會》第二季之後，演藝事業再創新巔峰，代言、戲約不停找上門。（圖／曹佑寧IG）
▲曹佑寧在參加完《全明星運動會》第2季之後，演藝事業再創新巔峰，代言、戲約不停找上門。（圖／曹佑寧IG）
第2季「最有價值運動員獎」：曹佑寧

曹佑寧在參加完《全明星運動會》第2季之後，演藝事業再創新巔峰，代言、戲約不停找上門，先前也入圍「金鐘獎益智及實境節目主持人獎」，跟女友王淨的感情也甜得讓粉絲們看了都羨慕不已。

曹佑寧先前曾透露過，自己跟王淨從沒合作過，第1次見面是在拳擊場，因為他學姊是拳擊教練，當時看到女方後一見鍾情，便決定主動出擊。曹佑寧也表示：「她跟螢幕上的樣子不太一樣，鏡頭前能侃侃而談，私底下相反」，而他自己則是私下活潑的類型，兩人剛好互補，所以不太會吵架。

曹佑寧在聊到未來跟另一半共組家庭生小孩的事情時，他也坦言：「有這樣的想法，當遇到1個人都很合的時候，很難不去想到這問題。」不過，他也直言：「會不會早婚不知道，就且走且看，現在相處蠻開心舒服的。」

▲賀軍翔參加完《全明星運動會》第三季之後，也推出戲劇作品《不夠善良的我們》，該劇因為劇情貼近生活，在網路上掀起熱烈討論。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔參加完《全明星運動會》第3季之後，也推出戲劇作品《不夠善良的我們》，該劇因為劇情貼近生活，在網路上掀起熱烈討論。（圖／賀軍翔IG）
第3季「最有價值運動員獎」：賀軍翔

賀軍翔憑著深邃五官和壯碩體態，擄獲許多少女們的心，過去也因為演出戲劇《惡魔在身邊》「江猛」一角，讓他知名度大開，吸引更多關注。而在參加完《全明星運動會》第3季之後，賀軍翔也推出了戲劇作品《不夠善良的我們》，該劇因為劇情貼近生活，在網路上掀起熱烈討論。

不過，賀軍翔卻因為在劇中頂著白髮平頭的造型，讓他整個人看起來略顯老態，還被網友笑虧「撞臉侯友宜」，就連侯市長本人也發聲回應：「人家比我帥太多了！」讓許多網友看了都忍俊不住大笑。

《不夠善良的我們》播畢後，賀軍翔近日也受邀出席品牌活動，從社群上的照片可以看到，他身穿印花西裝，全身散發出強勢的霸總氣場，頭髮也留回中長髮，彷彿回到《惡魔在身邊》的阿猛時期，不少網友看完都紛紛留言大讚：「根本惡魔在身邊總裁版！」、「顏值又回到阿猛那時期了」、「好像漫畫中走出來的人」。

▲于成炘參加了《全明星運動會》第四季，加入紅隊並在賽程中獲得三次MVP，讓他知名度大開。（圖／于成炘IG）
▲于成炘參加了《全明星運動會》第4季，加入紅隊並在賽程中獲得3次MVP，讓他知名度大開。（圖／于成炘IG）
第4季「最有價值運動員獎」：于成炘

新生代演員于成炘在2018年時，因參加了華流之星第2屆演員徵選，進而簽約成為藝人，曾演出戲劇《月村歡迎你》、《跟鯊魚接吻》等作品，累積了不少的名氣。直到2022年，于成炘參加了《全明星運動會》第4季，加入紅隊並在賽程中獲得3次MVP，讓他知名度大開，在網路上獲得許多關注與討論。

于成炘當時在《全明星運動會》第4季中，跟紅隊的張家陞、夏浦洋合稱「紅隊3巨頭」， 粉絲們也替他們取諧音為「炘浦陞」，3人在節目中的一舉一動都受到關注，在節目結束後，他們也經常透過社群跟彼此互動，讓粉絲們看了都羨慕他們的好感情。

雖然于成炘目前還沒有推出新作品，但透過他的社群可以看到，他依然認真的準備自己，讓自己能保持在最佳的狀態，相信不久後大家又可以在螢光幕前看到他活躍的模樣。

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