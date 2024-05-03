振興花蓮觀光！自由行抽特斯拉　團客獎勵10日開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光處長張志翔指出，5月10日至11月30日推出的「永續遊花蓮—國內外四大旅遊市場獎勵方案」，針對國內自由行，旅客只要於花蓮合法旅宿業住宿及前往三項指定永續旅遊項目，就有機會獲得特斯拉model 3 煥新版，更將從6月到9月共122天、天天抽出台北、台中或高雄不限航點飛花蓮的雙人機票。
張志翔說明，國內及國外旅行團獎勵方案，旅行社帶團至花蓮住宿及安排任3項永續旅遊點，國內20人以上團體獎勵金分三階段，5月10日至6月30日止，於花蓮住宿每晚最高獎2萬元；7月1日至9月30日，住宿每晚最高1萬5000元；10月1日至11月30日，住宿每晚最高1萬元；另外寵物旅遊每團至少15人及5組寵物，每晚最高獎勵15000元、身心障礙人士達3人以上團體每晚最高獎勵9000元，國外團體方面，外國遊客8人以上團體每晚最高獎勵12000元。若同時申請交通部觀光署帶團獎勵，則縣府獎勵金為補助餐食費。
另外針對國外自由行旅客，今年特別徵選出具有花蓮獨特的魅力及國際接待能量的20項深度體驗活動，包括如原住民料理廚房、原民編織體驗、獨木舟、溯溪、花蓮「地酒」在地酒文化體驗、豐田玉及玻璃工藝體驗、在地自行車小旅行及文化走讀等，國外遊客只要在KKday國際平台訂購花蓮深度體驗活動可獲得最高30美元折抵，同時在Agoda國際平台預訂花蓮合法旅宿，最高享有30美元住宿折抵，詳細方案內容請見「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站。
Agoda台灣區總經理齊彥喆分享，花蓮近期獲Agoda評為「亞洲九大自然旅遊目的地」之一，對於尋求親近大自然的旅客來說，花蓮具有相當大的吸引力，非常榮幸能夠與花蓮縣政府合作此次活動，希望藉由Agoda平台的廣告影響力，讓更多國內外旅客認識花蓮的好山好水，鼓勵他們在花蓮地區預訂住宿並享受精緻美好的假期。
KKday鄭棋藏總監則表示，此次與花蓮縣政府除了推動海外旅客來台，更同步助力當地旅遊業者數位轉型，藉由KKday商城建立自有電商品牌、上架行程、即時管理庫存與接單，透過多語系服務建置商品頁，將品牌延伸至海外市場，開拓國際旅客流量與商機，讓更多人感受花蓮的獨特魅力。
更多「0422花蓮地震」相關新聞。