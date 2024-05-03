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暑假旅遊開搶！首爾「樂天世界」5日17000元起　釜山大邱4日免1萬

▲暑假檔期的旅遊行程開賣了，可樂旅遊推首爾５日遊只要1萬7,000元起，走訪樂天世界、愛寶樂園，再贈網卡和轉接插頭，入住１晚五星酒店。（圖／可樂旅遊提供）
▲暑假檔期的旅遊行程開賣了，可樂旅遊推首爾５日遊只要1萬7,000元起，走訪樂天世界、愛寶樂園，再贈網卡和轉接插頭，入住１晚五星酒店。（圖／可樂旅遊提供）

記者葉盛耀/綜合報導

暑假即將到來，各家旅遊平台皆推出優惠行程，即日起開放搶訂！可樂旅遊激推「樂園遊」主題，例如「日本環球影城」5日遊限量價5萬5,800元起，首爾包含「樂天世界」５日遊，只要1萬7000元起，還有限量半價親子團、海島大人Spa及兒童英語教學免費送，與遊輪2萬有找等。另外，旅天下即日起至6月3日舉辦「把世界變成一座樂園」線上旅展，每週二、四有限量搶購產品，團體旅遊清倉特價，最低「韓國釜山大邱4日」只要9,888元起。

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暑假帶小孩出國，樂園肯定是必去景點，可樂旅遊與日本環球影城攜手打造可樂貴賓專屬的「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，一上架就熱銷，目前所剩席次不多。派對將由超萌卡通人物熱情合照迎接旅客，進入聲光效果絕佳會場後，一邊欣賞舞台表演，一邊享用自助餐，派對尾聲還有抽獎活動。５日遊貼心安排環球影城外圍飯店2晚、快通4項券，以及奈良、嵐山、藝術水族館等經典景點，限量價5萬5,800元起，２位大人帶兒童不佔床，兒童再減1萬元。

▲日本環球影城打造可樂旅遊專屬「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，讓貴賓欣賞表演、享用自助餐、參加抽獎。（圖／日本環球影城提供）
▲日本環球影城打造可樂旅遊專屬「Universal Party ~The Sound~包場派對」饗宴，讓貴賓欣賞表演、享用自助餐、參加抽獎。（圖／日本環球影城提供）
也有「東京迪士尼樂園」，可樂旅遊除祭出每年最夯的海、陸雙樂園產品，更規劃搭配多元親子行程。也同步推薦日本北陸樂園5日遊產品，走訪樂高樂園、樂高水族館。還有可樂獨家取得、今年世界巡迴的最後一場迪士尼沉浸式體驗展，再搭配被譽為日本阿爾卑斯山「立山黑部」，限量價4萬1,500元起。

想撿便宜的旅人千萬不能錯過韓國，首爾暑假５日遊只要1萬7,000元起，除了規劃世界最大室內主題樂園「樂天世界」及其水族館，更安排「愛寶樂園」6至8月舉辦的夏日潑水節慶典，還能體驗採水蜜桃、渠道滑車等，含入住１晚五星酒店。

飛行距離免３小時的宿霧，也是適合親子一同戲水的超夯海島！可樂旅遊推出PORORO主題5日行程，遊玩在JPARK水上樂園度假村，更入住PORORO主題套房，也規劃宿霧親子海洋公園、探索野生動物園，此外，更贈送大人Spa按摩１小時、兒童英文主題互動教學２次，優惠價3萬2,800元起，而且兒童無論是否佔床，團費都可現折6,000元。

▲可樂旅遊推出宿霧5日遊優惠32,800元起，更贈送大人Spa按摩１小時、兒童英文主題互動教學２次，兒童再折6,000元。（圖／可樂旅遊提供）
▲可樂旅遊推出宿霧5日遊優惠32,800元起，更贈送大人Spa按摩１小時、兒童英文主題互動教學２次，兒童再折6,000元。（圖／可樂旅遊提供）
想利用暑假更增溫親情的旅人，可樂推薦全包式懶人度假，享受不被外界打擾的家人時光。甫於2022年全面翻新的「歌詩達莎倫娜號」，有著「眾神之船－海上的古羅馬」美譽。夏季航程走訪沖繩、石垣島、宮古島、九州與濟州，最低僅1萬7,900元起。

至於旅天下聯合國際旅行社，即日起至6月3日舉辦「把世界變成一座樂園」線上旅展，精選全球樂園、世界節慶、世界鐵道…等六大主題旅遊商品。

優惠期間，每週二、四祭出限量搶購產品，團體旅遊日本「北海道函館5日」、「東北花卷5日」、「東京5日」為每人1萬9,888元起。其中最低價為「韓國釜山大邱4日」，每人只要9,888元起，另外「韓國首爾5日」，也1萬3988元起；還有「越南峴港5日」15,888元起、「歐洲奧捷8日」破盤價5萬元有找、「土耳其10日」4萬元有找。

▲旅天下每週二、四祭出限量搶購產品，團體旅遊日本「北海道函館5日」、「東北花卷5日」、「東京5日」1萬9,888元起。其中最低價為「韓國釜山大邱4日」，只要9,888元起。（圖／旅天下提供）
▲旅天下每週二、四祭出限量搶購產品，團體旅遊日本「北海道函館5日」、「東北花卷5日」、「東京5日」1萬9,888元起。其中最低價為「韓國釜山大邱4日」，只要9,888元起，圖為釜山海東龍宮寺。（圖／旅天下提供）
旅天下更針對早鳥預購，祭出短線最高折2,000元，長線最高折2萬元。短線部分推薦獨家直飛日本東北花卷產品，「東北花卷星空纜車嚴美溪5日」，安排搭乘星空纜車欣賞滿天星斗，入住2晚溫泉飯店，早鳥預購折2,000元，每人最低價36,900元起。也有「韓國首爾樂天樂園5日」，折價後每人1萬6,900元起。

旅天下獨包台灣虎航直飛日本北海道函館，推出各式產品，其中推薦「北海道函館螃蟹吃到飽溫泉5日」，欣賞世界級夜景，入住2晚溫泉飯店，旅展清倉價每人2萬5,388元起。既想跟團也想享受自由行的，旅天下推出韓國「大邱半自助5日」及「濟州半自助5日」皆每人1萬8,900元起。另外，誰說國旅很貴？旅天下推出「金門藍眼淚3日」，每人只要3,880元起。

▲旅天下獨包台灣虎航直飛日本北海道函館，推出各式產品，其中推薦「北海道函館螃蟹吃到飽溫泉5日」，欣賞世界級夜景。（圖／旅天下提供）
▲旅天下獨包台灣虎航直飛日本北海道函館，推出各式產品，其中推薦「北海道函館螃蟹吃到飽溫泉5日」，欣賞世界級夜景。（圖／旅天下提供）

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