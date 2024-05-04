主人出差嚕別人家的狗！柴犬狂聞抓包 牠氣炸：我鼻子比狗還靈
出差偷嚕別人家狗被自家愛狗抓包啦！一名飼主因為出差離家幾天，結果沒想到一回到家之後，迎來的不是自己養的柴犬熱烈歡迎，而是一陣狂聞身體各個部位，讓他突然驚覺，自己這趟出差時嚕了好多別人的狗，身上還殘留氣味，疑似被自家愛狗給聞到了，後來該飼主也告訴愛犬真相，沒想到愛犬突然氣炸，狂抓沙發表示抗議，笑翻不少網友。
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主柴哥養了一隻可愛的柴犬叫做「Max」，日前柴哥出差的時候，沒有帶上Max一同前往，結果在工作時偶遇了許多同樣是柴犬的狗狗，因為自己是柴犬愛好者，看到這些可愛得狗狗就是一陣狂嚕！
本來想說出差回去之後，Max會給予他熱情的迎接，沒想到Max的反應卻非常的反常，一直在柴哥的身上跳來跳去，還不斷的聞一聞衣袖、褲子、襪子等等。柴哥還幫Max配音表示「你身上這是什麼味道？讓我聞聞看！你這小子是不是又背著我偷偷幹了什麼壞事？」相當的逗趣。
後來柴哥看Max一直在找尋答案，直接說「哎呀好啦好啦！我這不就是出差嚕了別人的狗麻！」結果Max一聽到這句話立刻就抬頭看著主人，真的抓包主人嚕別人的狗，接著就跳到沙發上一陣狂抓猛挖表達不滿，柴哥見狀也緊急安撫表示：「好啦好啦別生氣啦！以後再也不嚕別人的狗了行嗎？」Max聽完之後仍不相信主人的話，繼續拼命抓沙發洩氣。
影片曝光之後，吸引超過1.1萬名網友按讚留言「Max：你這是劈腿好嗎？以後再也不會了，鬼才信你」、「太好笑了，好可愛啊」、「每次看Max就好療癒喔」、「Max真的好聰明喔！第一次看到柴犬這麼生氣」、「真的很好笑，沒看過柴犬這麼氣的」、「Max：根本騙不過我的鼻子，我的鼻子比狗還靈」。