鈴木亮平出演《城市獵人》熱度破表！穿內褲意外曝光超壯身材
話題電影《城市獵人》，本週剛在Netflix上架，就廣受好評，直接霸佔台灣排行榜第一名，電影改編自日本同名漫畫，先前就已經獲得熱烈討論，甚至連韓國都曾拍過，當時還由李敏鎬與朴敏英等大咖出演，一度掀起轟動，而且香港也有翻拍，還是由巨星成龍出演！這次日本真人電影播出，由鈴木亮平飾演男主角「冴羽獠」，在劇中非典型的角色魅力成為經典，而劇中有一幕他單穿內褲，露出精壯身材的戲碼，更是讓所有粉絲為之瘋狂。
記者施以慧／綜合報導
故事裡的男主角「冴羽獠」是一名足智多謀、槍法了得，還有著詭異幽默感的私家偵探，而他也相當好色，從不掩飾自己的花心和對辣妹的偏心，但也因為他這非典型的性格，讓無數粉絲都為他瘋狂。劇情描述「冴羽獠」遊走在道德的灰色地帶，一旦有人在東京新宿車站的留言板上寫下「xyz」及需求，冴羽獠就會去執行任務，某天他收到一則任務，有名客戶在留言板寫下，「XYZ 請找到我妹妹」讓他意外地與飾演「槇村香」的森田望智聯手解開未解之謎的真相。
《城市獵人》漫畫時空背景設定在昭和時期的原宿，劇組特別還原八零年代原宿的繁華街景，由於原著作者北条司在學生時期攻讀服裝設計，因此對於人物的服裝非常講究，充滿著昭和時代元素，就像另類的時代紀錄。
飾演男主角的日本影帝「鈴木亮平」原先就是《城市獵人》的超級鐵粉，當初接到這部電影的通告，他坦言這讓他相當興奮。鈴木亮平擁有183公分的高挑身材，這讓他足以用模特兒的身分出道，也開拓出不同機會，曾出演過《花子與安妮》、《天皇的御廚》、《瘋狂假面》等劇，讓他一舉躍升為一線演員，讓《城市獵人》不僅有大咖出演，還有超專業的服裝與場景設計，難怪熱度破表。
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