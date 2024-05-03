統一獅邀「張班長」開球！張志強談曾患投球失憶：感謝球隊給機會

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接著張班長表示：「直到來球隊的第五年之後，很高興自己能夠站在職棒場上證明自己。」這次獅隊主題以傳奇球星為主軸，張班長認為：「其實自己在獅隊的成績並沒有特別突出，但每次站在投手丘上，我都是用盡全力投出每一顆球，也希望把這份精神傳給後輩，希望他們從訓練、比賽都要做好準備，用盡全力別讓自己留下遺憾。」
今日統一獅復古月主題活動，賽前活動也特別由總經理蘇泰安頒贈「榮耀35感謝有你」獎座給張志強，肯定張志強在基層服務，也摘陪許多年輕新秀，給予正確的心態與觀念。
張志強也特別勉勵林佳緯、鄭澔，能夠在獅隊效力是一件很棒事情，表示：「獅隊是充滿人情味的球隊，對於每個許手都很用心在照護，希望他們能夠多多請教教練和學長，相信大家都會不吝嗇幫助你們，期待你們也能以獅隊為榮。」
本場統一獅復古月首日賽事，也特別安排張志強擔任開球嘉賓，而子弟兵林佳緯擔任捕手，象徵球隊世代傳承的精神。明日統一獅復古季第二天，將邀請綠色阿草謝長亨回到台南棒球場，也邀請球迷朋友一起進場參與充滿回憶的復古月主題賽事。
張志強小檔案
- 綽號：班長、張班長、阿美
- 出生日期：1978年10月22日（45歲）
- 身高體重：179公分、81公斤
- 投打習慣：右投右打
- 守備位置：投手（側肩投球）
- 最快球速：142 km/h
- 擅長球路：上飄球、滑球、曲球、變速球、沉球
- 中職生涯：統一獅（2003年-2015年）
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