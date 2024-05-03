凍漲17年！國道客運要漲了 北高車票票價「三排座最多漲6.46%」
交通部公路局今（3）日表示，現行國道客運路線高速公路段基本運價，已逾17年未變，成本和運價水準已不符社會現況及營運需要，經相關單位檢討、會議後，已於本（5）月1日同意調整，合理反映國道客運業營運成本改善經營環境，促進產業穩定發展。另為推廣公共運輸並減輕民眾負擔，本次運價調整後將透過TPASS政策補貼TPASS月票使用者，至於非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客）則由政府補貼漲幅三分之二。
記者林莞茜／綜合報導
公路局指出，經補貼後TPASS月票使用者實際支付之月票票價不變，至於非TPASS月票乘客，則視路線性質而有微幅不同調漲，以常見之四排座車型而言，最高漲幅不超過1.56%，而三排座亦不超過6.46%，另因本次僅調整國道路段部分，實際全路線票價漲幅會更低。
公路局也以【1816】台北至桃園短途通勤路線為例，其4排座最高調整1元，3排座3元；【1826】台北至台中路線，其4排座最高調整4元，3排座17元；【1610】台北至高雄路線，其4排座最高調整7元，3排座36元。
公路局表示，本次基本運價調整後，業者得於本次上限範圍內視實際營運需求調整票價，惟因整體調整幅度不大，各家業者基於市場機制，未必會調整市場票價，後續如有調整需求，須循程序提報本局各區監理所備查並公告1週後，始可正式實施。