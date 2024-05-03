《花樣男子》金賢重昔超紅！烏龍醜聞重創事業 轉行務農近況曝
韓國男團SS501出身的男星金賢重，曾因演出戲劇《花樣男子》紅遍全亞洲，劇中「尹智厚」的角色深植人心，他也曾多次來台開唱，只是後期負面新聞纏身，還曾被圈外女友誣告家暴、未婚懷孕，雖然後續已經證實這些都不是真的，但當時網友給他取了「拳王」的稱號，讓他至今無法擺脫。他目前已經隱退演藝圈，不過日前他在IG更新動態，居然是他在鄉下務農的照片，讓粉絲相當震驚。
記者施以慧／綜合報導
金賢重和粉絲分享自己近期正在務農，還說：「不知道怎麼會開始農村生活，我向務農的農民們表達誠摯的尊重。請大家在YouTube上確認我的農村故事，要是玉米都成熟了，我會分給訂閱粉絲的。」雖然有粉絲對於金賢重開始務農生活的部分表態祝福，「我的歐巴變成帥哥農夫了！」認為過自己喜歡的生活最重要，但還是有網友認為金賢重應該回歸演藝圈，替他感到惋惜。
金賢重2005年出道，曾以男團SS501成員的身份在亞洲展開巡迴演唱，2009年還飾演戲劇《花漾男子》中尹智厚一角，獲得「國民學長」的封號，還在綜藝節目《我們結婚了》中爆紅，被粉絲稱為「行走的雕塑」，不過金賢重在演藝事業上的全盛時期，僅維持大約4年。
2014年金賢重的前女友崔女爆料金賢重曾對她施暴，還讓她未婚懷孕，讓外界一片譁然。雖然事後證實是誣告，但當時的他已經被網友冠上「拳王」的封號，不過崔女2015年仍為金賢重產下一女。2022年金賢重也步入新戀情，和另一位圈外女友結婚，生活慢慢回歸正常。
但2017年金賢重負面新聞再度爆出，竟是酒後駕車被捕，過去「國民學長」、「行走雕塑」的男神形象已經回不去，2022年還被媒體曝光他和前女友崔女殺價贍養費，形象可說是跌入谷底，現在則轉行務農，確定結束演藝事業。
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