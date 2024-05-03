台中大遠百3樓全新改裝 高爾宣帶逛直擊春夏時尚新品
台中大遠百3樓輕奢品牌迎來全新店櫃改裝，瞄準金字塔高端客層，打造「輕奢珠寶、趨勢時裝、潮感生活」三大概念，創造寬敞舒適購物場域，今天舉辦Lifestyle活動，邀請樂壇創作歌手高爾宣擔任一日店長，引領消費者直擊輕奢品牌新風貌。適逢母親節前夕，台中人高爾宣預祝天下母親快樂外，也透露將陪伴媽媽逛大遠百，「任媽媽挑選喜愛禮物，我買單！」
記者金武鳯/台中報導
高爾宣今天一身帥氣登場，現場粉絲直呼超有型，紛纷高舉手機搶拍。擔任一日店長的高爾宣，一口氣帶逛四個品牌店櫃。丹麥國際珠寶品牌Pandora，在大遠百打造全新視覺陳列，粉與白色為基調，襯托柔和燈光展現Pandora獨有魅力，帶給顧客不一樣的購物體驗。喜愛銀飾的高爾宣，手上正巧配戴Pandora新款手鏈，大方秀給大家欣賞，強調飾品往往能化龍點睛，創造出意想不到的搭配效果。
日本時尚品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎專門店，擁有大面積透明玻璃，展示全系列單品，與日本店裝風格同步，無論是潮流經典男女鞋款，或孩童衣鞋都能在台中大遠百專門店找到。高爾宣很仔細的帶逛全場，對一雙台灣限定鞋款很有興趣，直問「男生可以穿嗎？」
成立於1981年的精品選物店Club Designer，堅持為時尚愛好者帶來實穿又新穎的款式，高人氣巴黎品牌CASABLANCA、華麗浪漫北歐風CECILIE BAHNSEN、韓國設計師KIMHEKIM，以及全台獨家REIKE NEN鞋履，都可在台中大遠百3樓北棟櫃位找到！
高爾宣在這個櫃店待了很久，無論服飾或家飾都展現高度興趣，其中一款 MONCLER愛心標誌的男性T-SHIRT，他還提供建議「搭配白色七分褲最時尚！」之後又前往日本時尚品牌Plantation，詳述自己的穿衣哲學，最喜歡襯衫，可輕鬆也能正式，機能性最強
母親節腳步近，主持人詢問高爾宣如何跟媽媽表心意？台中人的高爾宣二話不說，推荐陪伴媽媽逛大遠百是首選。因為送禮要送到心坎裡，最好的方式就是讓媽媽自己選。他透露會選一天陪媽媽逛遠百，「任媽媽挑選，我買單！」母子好感情不言而喻。