中職／徐基麟6局好投無緣紀錄！布藍登鎖死猛象打線 富邦1:0兄弟
中信兄弟今（3）日在洲際棒球場對上富邦悍將，先發徐基麟為挑戰「假日飛刀手」陳義信紀錄，繳出6局失1分好投，可惜猛象打線遭到富邦先發布藍登鎖死，全場只敲出3支安打沒有分數進帳，最終富邦靠著林哲瑄的1發陽春全壘打，以1：0擊敗兄弟，徐基麟也和隊史紀錄擦身而過。
記者林之越/綜合報導
3局上，林哲瑄和徐基麟纏鬥到滿球數後，抓準失投球撈出左外野全壘打大牆，個人本季首轟出爐，同時幫助富邦先馳得點1：0領先兄弟。隨後，池恩齊、李宗賢接力敲出安打，結果王威晨沒收三壘方向的飛球，踩上壘包形成雙殺，終止了富邦的攻勢。
布藍登在5局下飆出3次三振，投完前5局僅被兄弟敲出2支安打，沒有失分。比賽進入到7局上，兄弟換上後援投手呂彥青，也象徵著徐基麟無緣達成開季4場先發都拿下勝投的紀錄。
富邦在8局下派曾峻岳後援登板，高宇杰率先選到保送後，王威晨一棒敲出右外野的深遠落地安打，兄弟本場第2度攻佔上得點圈，但結果曾峻岳連飆多顆超過155公里的火球，連續賞給兄弟打線2張老K，度過失分危機。
最終，守護神富藍戈也上場投出三上三下，完成關門任務，幫助富邦以1：0險勝兄弟。本場兩隊先發投手都繳出優質先發，兄弟徐基麟主投6局被敲6安，唯一丟失的1分是被林哲瑄敲出的陽春全壘打，而富邦洋投布藍登則是主投6局只被敲2安，完全壓制兄弟打線，沒有失掉任何1分。
打線部分，富邦申皓瑋單場3支2，林哲瑄則是單場3打數敲出1支安打，其中包含帶有致勝分的陽春全壘打，而兄弟則是只有林書逸、王威晨2人敲出安打，全隊僅敲出3支安打。
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