布雷克7局無失分狂飆9K！統一9：3勝樂天 改寫開季最快18勝紀錄
近期拿下4連勝的樂天桃猿在今（3）日出戰統一獅，作為東道主的猛獅依舊維持恐怖的進攻火力，前3局就攻下7分，而樂天打線則是遭到統一先發布雷克封鎖，直到比賽後半段才打回分數，但無奈分差過多，最終以3：9敗給統一。統一收下近期4連勝的同時，也打破中職開季最快拿下18勝的紀錄。
記者林之越/綜合報導
1局下猛獅打線就發起攻勢，前戰慘吞5次三振寫紀錄的林佳緯首打席就敲出三壘安打，邱智呈、陳鏞基也在得點圈有人情況下敲安，統一2：0樂天。統一2局下持續發起進攻，後段棒次潘傑楷敲出長打上二壘，後續張翔、邱智呈、陳傑憲都接力敲出安打送回跑者，幫助球隊再添3分，而先發布雷克則是前3局只被敲出2支安打沒有失分，統一5：0領先樂天。
3局下，統一再次攻佔上一、二壘，林靖凱敲出帶有1分打點的一壘安打後，鈴木俊輔投出四壞球保送，再送獅隊1分，此時比分來到統一7：0樂天。兩隊投手在4、5局都沒有失分，但6局下統一3支安打串起攻勢，和樂天分差拉開到9分。
面對布雷克的壓制，樂天終於在7局下靠著張閔勛、林承飛接力敲出安打，成功破蛋，將比數改寫為1：9落後。並且在9局上，林承飛再敲出帶有1分打點的高飛犧牲打，且馬傑森擊出內野平飛球，但投手邱浩鈞發生傳球失誤，樂天順勢再得1分，可惜陳晨威最後敲出中外野飛球遭到接殺，反攻戲碼戛然而止。
最終，統一以9：3擊敗樂天，先發投手表現最為亮眼，布雷克主投7局只被敲5支安打，直到7局才失掉1分，並送出9次三振。打線火力同樣充沛，前場才敲出4安的陳重廷，這場總共5打數敲出3支安打，再有猛打賞表現，而潘傑楷、邱智呈、陳傑憲也都貢獻2支安打。
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