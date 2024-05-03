李多慧退休時間曝光！分析台韓啦啦隊差異 鬆口：還是喜歡台灣
李多慧從去年來到台灣，加盟桃猿成為樂天女孩後，全台就掀起了「李多慧旋風」，如今轉戰味全龍，改當小龍女，依舊是話題性十足。李多慧日前接受媒體訪問，除了分析台韓兩地啦啦隊差異之外，更透露希望退休的時間點，再度掀起熱議。
記者施以慧／綜合報導
聊到台韓啦啦隊的差異性，李多慧表示台灣啦啦隊比較可愛，韓國比較像「公司」，壓力比較大，相較下她認為自己比較適合台灣，也強調從去年參加明星賽應援時，發現小龍女隊內氛圍很好，加盟後也認為味全龍就如同想像般融洽，對她相當熱情。談到退休問題，李多慧強調身體健康是最優先考量的重點，只要身體無恙，啦啦隊生涯就會一直延續下去。
李多慧加入味全龍後，先被爆出是為了擔任隊長職務才當小龍女，事後自行官宣當隊長，甚至拿解約威脅球團，球團當時還聲稱會提告，導致「隊長鬧雙胞」的尷尬局面，事後味全龍全盤否認，強調全都是子虛烏有的指控，讓外界霧裡看花。日前還出現另一則爆料，表示李多慧早就名花有主，對象正是身邊長相神似男星許光漢的韓國經紀人，更有網友指出兩人對外以經紀人和藝人身分互稱，但私下的關係匪淺，而且其實李多慧身邊的人都知情。
李多慧後續也罕見用中文澄清回應，表示她在跳槽球隊後出現很多奇怪的假新聞，但全都不是事實。今（3）日，李多慧的隊友們出席公開活動，也向外界表示有私下關心，「我們都有給她安慰，大家關係都很好，透過私訊希望她不要受到流言蜚語影響，我們互相打氣，希望多慧今天可以開開心心的應援。」
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