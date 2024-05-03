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周遊全球193國！美國越南裔女老師：比想像中容易　最喜歡蒙古

▲美國舊金山一位越南裔美籍女老師許露西（Lucy Hsu），完成了周遊全球193國的壯舉，193國是目前聯合國會員國的數量，這也讓許露西進入「造訪全球所有國家」的會員俱樂部。（圖／翻攝自NBC）
▲美國舊金山一位越南裔美籍女老師許露西（Lucy Hsu），完成了周遊全球193國的壯舉，193國是目前聯合國會員國的數量，這也讓許露西進入「造訪全球所有國家」的會員俱樂部。（圖／翻攝自NBC）

記者倪浩軒/綜合報導

美國舊金山一位越南裔美籍女老師許露西（Lucy Hsu），完成了周遊全球193國的壯舉，193國是目前聯合國會員國的數量，這也讓許露西進入「造訪全球所有國家」的會員俱樂部。據美媒估計，全球約僅有400人達成這項成就。而在去過所有國家後，許露西說自己最喜歡蒙古，旅行後的最大心得就是「比想像中容易」，她也鼓勵所有想旅行的朋友，做好準備，出發就對了！

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根據《NBC》新聞報導，許露西出身自越南難民的家庭，家境並不富裕，23歲才拿到人生第一本護照，在就讀研究所前展開了人生第一次旅行，前往歐洲遊歷。

自那之後，許露西就愛上了旅遊，於是他決定利用每天夏天的假期出門遠遊，且一次行程盡可能多走訪幾個國家。幾年後，許露西發現自己已經去過6～70個國家，而在這過程中，許露西也加入許多國際旅行者的俱樂部，激勵她持續在世界走走看看。首先是以去過100國家為目標，實現之後，許露西又心想何不走訪所有193個國家呢？

當開始做功課之後，她發現像是阿富汗、伊朗和北韓這些國家，其實也有辦法可以安全地去旅遊。而敘利亞則是她最後一個走訪的國家，正式完成周遊世界193國的心願。

許露西表示，許多人最好奇的是旅費如何來，她透露自己透過報名參加志工交流計畫和寄宿家庭，節省下大量旅費，而她從事的志願工作大多和教育與兒童有關，也算是本行。許露西分享自己常用的網站，像是「Workaway」是志工參與平台，「HostelWorld」則是各地青年旅社的入住平台，有時候還會有工作換取食宿的機會。

許露西說自己旅行時經常搭巴士和火車，或是透過信用卡累積紅利點數兌換里程。許露西強調，旅行比人們想像中的更容易實現，她希望透過自己的經驗，讓大家能夠認識到這一點。許露西以北韓為例，透露自己起初也認為不可能去北韓旅遊，但開始做功課後才發現，有旅行社一直在經手帶團客去北韓的業務，只要找到能夠信賴的旅行社，遵守當地規定，就能夠保證旅遊的安全。前提就是要做好功課，許露西補充。

至於在193個國家中最喜歡哪一個，許露西說自己在許多地方都擁有美好回憶，但蒙古最讓人難忘，「是一片未經開發的冒險之地」，沙丘駱駝蒙古包，遠離了現代化的都市和網路，反而讓人對於居住的這個地球存有更多感激之情，「這就是旅行的價值」。

 

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