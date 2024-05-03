成龍《城市獵人》緊摟王祖賢、邱淑貞2大女神！豔福更盛鈴木亮平
「日本影帝」鈴木亮平主演真人版《城市獵人》冴羽獠掀起話題，不免令影迷回想起，港星成龍主演的1993年電影《城市獵人》，他當年在片中與王祖賢、邱淑貞兩大女神互動親暱，豔福完全不輸給如今的鈴木亮平。
記者黃雅琪／綜合報導
西元1993年上映的香港動作喜劇片《城市獵人》，改編自日本漫畫家北條司的同名漫畫作品，由王晶編導，成龍領銜主演孟波、綽號「城市獵人」，是一位私家偵探。過去曾有一位搭檔中村（王敏德 飾），然而中村在一次單獨出任務時失手，臨死前將妹妹惠香（王祖賢飾）託付給孟波，並囑咐孟波不可以泡她。想不到惠香長大後變超美，還成為孟波的助手，兩人的關係逐漸曖昧。
邱淑貞在《城市獵人》片中飾演芽子，是一名香港皇家警察，為了調查恐怖分子的情報而登船，槍法和功夫都很厲害。當年憑藉演出港片《赤裸羔羊》走紅、成為性感女神的邱淑貞，在《城市獵人》裡面穿著火辣，美腿、酥胸一覽無遺，與成龍飾演的孟波還有親密擁抱戲碼，令觀眾直呼：「成龍當年真是豔福不淺啊！」
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