國宴菜單「珍珠奶茶非全糖」惹議論　茶之魔手曝1分糖原因與配方

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國宴的8道主菜理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞。第1、2道菜融合五大族群，分別為「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬、「在地紮根」則是五大族群代表性小吃。 第3至第7道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，最後第8道是「國際之光」甜點與水果，並包含珍珠奶茶。
「茶の魔手」發跡台南、擁500多間分店 有「手搖飲南霸天」稱號
此次珍珠奶茶是由「茶の魔手」負責製作，事實上，發跡自台南的手搖飲品牌，還包含清心、50嵐、翰林茶館等，但「茶の魔手」有「手搖飲南霸天」稱號，創立於1993年，全台擁有500多間分店，台北店也剛於今年3月開設，為「茶の魔手」首次插旗台北，即造成排隊風潮。
國宴上珍珠奶茶配方 首度大公開
至於「茶の魔手」此次要在國宴上端出的珍珠奶茶之配方也首次大公開，珍珠是自家珍珠廠製作，顆粒比一般波霸珍珠要來得小，但又比市面上的粉圓來得大，且標榜要新鮮現煮。「茶の魔手」推廣部經理李士朋就透露，昨（3）日國宴菜單發表會時，他們一早就到了，後來得知中午之後發表會才會開始，「我立刻將原本煮好的珍珠丟棄，找離會場最近的一家門市現煮，為的是珍珠要有該有的Q勁，畢竟珍珠怕久放，放了會硬。」李士朋說。
至於奶茶，茶湯底是伯爵紅茶，雖然「茶の魔手」另有一款台灣靛紅，但考量伯爵紅茶較香較濃更適合做奶茶，再加入「荷蘭皇家菲仕蘭奶精」，李士朋說：「這款奶精高油脂、乳粉比例12.3％，有高蛋白含量，無香精與香料。」以此融合出有同時有茶香與奶香的奶茶。
奶茶甜度「1分糖」＋少冰 響應賴清德減糖生活
至於奶茶的甜度，昨日引發討論，因為準總統賴清德日前在「國際珍奶日」透過社群平台Threads發文，提到在台灣不說「finally off work」，而是會說「我需要一杯珍奶續命」，發文引發網友熱烈回響。因賴清德曾自爆，跑行程時都點全糖珍珠奶茶，後來才響應減糖生活，他要戒掉喝全糖珍奶，改喝低糖。後來還引來蔡英文留言「清德 喝奶茶是不能加糖的」，兩人對話也引起網友暴動紛紛留言討論。
昨日傳出的消息是指珍珠奶茶為「3分糖」，李士朋說，可能是當日現場混亂而誤傳，一開始我們就設定這款珍珠奶茶是「1分糖」，「因為煮好的珍珠會放在二砂糖糖漿中去『蜜』過，所以珍珠本身已有甜度，因此搭上1分糖的奶茶，我們覺得是最適合大眾的口味。正巧也呼應了準總統賴清德的『響應減糖生活』。」另外，通常喝手搖飲可選擇甜度之外，也可選冰塊量，李士朋說：「冰塊量不多，大概『微冰』！」而其實此配方的珍珠奶茶，「茶の魔手」本身就有販售，想喝的民眾直接到各門市即可喝到國宴等級的珍珠奶茶了。