創新高！兆豐銀今年整體加薪可望突破9% 還有這些員工福利
面對通膨怪獸，公股行庫也啟動加薪，兆豐金控旗下兆豐銀行除自2023年12月起調高午膳費至3000元，從今（2024）年1月開始也全面調薪，幅度達4.5%，加計年度考核與晉升調薪等，今度整體調薪幅度可望突破9%，創歷年新高。
記者顏真真／台北報導
兆豐金暨兆豐銀行董事長雷仲達指出，兆豐銀行身為公股銀行獲利王、模範生，在薪酬與各項福利措施亦應全面朝優於同業的方向規劃，因此，為反映物價漲幅，並響應軍公教全面加薪4%的政策，不但率先公股同業，自去年12月起調高午膳費至3000元，並自今年1月開始全面調薪，幅度達4.5%，高於同業水準。加計年度考核與晉升調薪等，今年整體調薪幅度可望突破9%，創歷年新高。
兆豐銀行不僅替員工加薪，雷仲達一到任也提高員工生育補助金，自去年8月起，第1胎給付12萬元、第2胎給付15萬元、第3胎（含）以上每胎給付18萬元。同時，為體貼孕期與生產的女員工，以及有孕產配偶的男員工，在相關假別亦做了優於外規的修正，例如產假提高至42個工作日、產檢假、陪產檢及陪產假亦分別提高至8日，提供完整關懷照護。
在提高待遇福利、建構友善工作環境的努力下，也有效激勵兆豐銀行士氣、提升員工向心力。雷仲達強調，好的福利待遇與員工關懷政策將吸引更多優秀人才加入，未來可望進一步提高獲利表現，創造勞資雙贏，並達到社會共榮、永續經營的目標。