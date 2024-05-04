跟李正皓不可能和好？徐巧芯回「難說」曝原因：背骨有一就有二
民進黨前立委余天女婿涉詐騙，引發熱議，政治評論員李正皓用徐氏發言照樣造句狂酸國民黨立委徐巧芯「我長得像余天嗎？」徐巧芯在臉書17字回應：「確實不像余天，比較像李宗瑞（自稱陳冠希）。」而徐巧芯的臉書也釣出政論節目主持人錢子留言說，「我確定你們鬧翻這輩子應該無法和好了」，徐巧芯則狂酸「難說，說不定對方被二度趕走，背骨有一就有二，世事難料。」
政治中心/綜合報導
徐巧芯大姑涉及詐騙洗錢案，被網紅四叉貓翻出丈夫劉彥澧曾是網軍，徐巧芯當時回應時反問「我看起來像劉彥澧嗎？我既不像他媽媽，也不是劉彥澧」，強調只會為自己部分負責。如今余天女婿涉入詐騙淪車手，李正皓也發出聲明狠酸，「我看起來像余天嗎？我只對我自己負責！余天的事問他律師！」如果余天涉案，會跟余天離婚，狂酸徐巧芯。
李正皓昨晚更將臉書粉專照片改為P圖改為蓄鬍，反問「我長得像余天嗎？」徐巧芯在臉書17字回應：「確實不像余天，比較像李宗瑞（自稱陳冠希）。」
由於李正皓跟徐巧芯過去曾是好朋友，但因李正皓在立委選舉期間，幫徐巧芯的對手許淑華站台，徐巧芯憤而跟李正皓決裂，如今又因余天女婿事件，在臉書隔空開火。政論節目主持人錢子在徐巧芯臉書留言說，「我確定你們鬧翻這輩子應該無法和好了」，徐巧芯則狂酸「難說，說不定對方被二度趕走，背骨有一就有二，世事難料。」