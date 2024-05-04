身價871億男星黃子韜爆與徐藝洋求婚！掀起脫粉潮　經紀人回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
4月29日黃子韜求婚的畫面曝光，掀起討論，不僅場地佈置用心，還有滿滿的粉紅色氣球和花朵打造出的城堡，相當浪漫，反倒是粉絲極盡崩潰，掀起脫粉潮，甚至還有謠傳：「黃子韜要求收走在場所有人員的手機。」只為了消息不要曝光，不過在沉寂多日後，經紀人在昨（3）日終於出面表示：「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝。」至於「收走在場人員手機」一事沒有任何說明。
黃子韜的官方回答讓許多人無法接受，「是就是，不是就不是，還不方便回應 那就是真的咯。」、「全身上下就只有嘴最硬了吧。」、「把我們粉絲當什麼啊？」、「我這點眼淚流了好久好久，這份心跟隨了你七八年，可是為什麼是這樣的結果？」、「你明明有很多種方式讓粉絲接受，你卻選擇了一個最傷粉絲心的方式。」此外，黃子韜的微博也被灌爆，「真服了你能不能說句話？」、「是覺得女朋友太拿不出手了？不敢官宣嗎？」
不過也有不少網友出面緩頰，「他多大了結婚很正常啊，要孤獨終老一輩子嗎？」、「粉絲把自己當正宮了？」、「真是無語死了，就因為你們這些粉絲，人家不能戀愛結婚嗎？這叫什麼粉絲。」
來自中國的藝人徐藝洋今年26歲，2014年加入SM娛樂成為練習生，2018年參加選秀節目後開始獲得關注，也在同年與龍韜娛樂簽約，而龍韜娛樂正是黃子韜開設的公司，2020年還曾與黃子韜合作發過單曲，後續疑似因為頻繁接觸，進而鬧出緋聞。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道