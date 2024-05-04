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身價871億男星黃子韜爆與徐藝洋求婚！掀起脫粉潮　經紀人回應了

▲黃子韜（左）與旗下藝人徐藝洋（右）緋聞鬧得沸沸揚揚，兩人始終沒有承認，如今爆出男方與女方求婚，意外爆出脫粉潮。（圖／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang 微博）
▲黃子韜（左）與旗下藝人徐藝洋（右）緋聞鬧得沸沸揚揚，兩人始終沒有承認，如今爆出男方與女方求婚，意外爆出脫粉潮。（圖／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang 微博）

記者施以慧／綜合報導

身價871億、中國頂流男星黃子韜與與緋聞女友徐藝洋的緋聞已經傳了2年，但雙方都不曾公開回應，4月29日黃子韜被爆出疑似已經與徐藝洋求婚，網路上甚至出現求婚現場的畫面，讓許多黃子韜的粉絲都無法接受，痛罵「黃子韜傷害粉絲的心」，還揚言脫粉。

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黃子韜2012年以韓國男團EXO以及中國子團EXO-M在中韓兩地出道，以帥氣的臉蛋和歌唱實力收穫一票粉絲，2015年退出EXO後，在中國以獨立藝人身分持續演藝事業，2020年父親病逝，當時年僅28歲的黃子韜繼承了871億台幣的遺產，後續還利用這些錢自己開公司當老闆，身價頻頻上漲，粉絲數量也持續累積，如今爆出疑似要結婚，讓粉絲相當心痛。

▲黃子韜疑似與旗下女藝人徐藝洋求婚，讓粉絲相當痛心。（圖／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、微博）
▲黃子韜（左）疑似與徐藝洋（右）求婚，讓粉絲相當痛心。（圖／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS、徐藝洋-Yiyang 微博）
4月29日黃子韜求婚的畫面曝光，掀起討論，不僅場地佈置用心，還有滿滿的粉紅色氣球和花朵打造出的城堡，相當浪漫，反倒是粉絲極盡崩潰，掀起脫粉潮，甚至還有謠傳：「黃子韜要求收走在場所有人員的手機。」只為了消息不要曝光，不過在沉寂多日後，經紀人在昨（3）日終於出面表示：「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝。」至於「收走在場人員手機」一事沒有任何說明。

▲黃子韜佈置的求婚現場相當浪漫。（圖／翻攝自小紅書）
▲黃子韜佈置的求婚現場相當浪漫。（圖／翻攝自小紅書）
黃子韜的官方回答讓許多人無法接受，「是就是，不是就不是，還不方便回應 那就是真的咯。」、「全身上下就只有嘴最硬了吧。」、「把我們粉絲當什麼啊？」、「我這點眼淚流了好久好久，這份心跟隨了你七八年，可是為什麼是這樣的結果？」、「你明明有很多種方式讓粉絲接受，你卻選擇了一個最傷粉絲心的方式。」此外，黃子韜的微博也被灌爆，「真服了你能不能說句話？」、「是覺得女朋友太拿不出手了？不敢官宣嗎？」

▲粉絲在微博上長篇大論，
▲粉絲無法接受黃子韜疑似即將結婚，在微博上長篇大論抒發心情。（圖／翻攝自微博）

不過也有不少網友出面緩頰，「他多大了結婚很正常啊，要孤獨終老一輩子嗎？」、「粉絲把自己當正宮了？」、「真是無語死了，就因為你們這些粉絲，人家不能戀愛結婚嗎？這叫什麼粉絲。」

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▲徐藝洋疑似因為與老闆黃子韜頻繁接觸，才會鬧出緋聞。（圖／徐藝洋-Yiyang 微博）
來自中國的藝人徐藝洋今年26歲，2014年加入SM娛樂成為練習生，2018年參加選秀節目後開始獲得關注，也在同年與龍韜娛樂簽約，而龍韜娛樂正是黃子韜開設的公司，2020年還曾與黃子韜合作發過單曲，後續疑似因為頻繁接觸，進而鬧出緋聞。

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