余天放心了！外孫、外孫女原來在這 親口證實：今天可以見到孩子
余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）2日涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團車手頭，負責跟旗下車手收取被害人款項，經新北地檢署複訊後聲押獲准。余天從得知Gary被抓後就一直尋找兩個孫兒的下落，後來社工才發現孩子交由姑姑照顧，經過雙方聯繫，余天親口證實，今天就能見到外孫、外孫女。
記者楊穎軒／綜合報導
Gary陳鑒被關押後，余家表示，想把小孩接回來住，不過已經超過1個月沒見過外孫、外孫女，詢問學校，發現孩子2天沒去上學，聯繫之前的中間人、Gary家的外傭，對方不接電話，一度因為跟小孩失聯求助新北市社會局和社福團體，昨晚社工終於在孩子的阿嬤家找到人，但阿嬤又緊急把小孩交給其他家屬，讓余家人心急如焚。
索性，據《三立新聞網》報導，余天的外孫、外孫女目前由姑姑照顧，余天表示，提出想接小孩回余家卻被對方拒絕，打算請律師出手爭取，余天今天早上報告進度，透露孫子女的姑姑態度軟化，已經答應先讓孩子中午回余家，住個兩天，不過余天怕後續有變數，依舊會找好律師應變。
余祥銓昨天受訪透露，二姊過世後，至少留下破千萬遺產給家人，但現在姊夫Gary陳鑒因為詐欺罪被收押，這筆本來要用來養小孩的錢，很有可能會遭到扣押，讓他相當擔心，「當然目前來講，一定會為二姊感到不捨，主要還是兩個小孩子，唉，真的不知道怎麼辦。」
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