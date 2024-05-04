愛車成痴的人更要看！國人用車3大NG習慣　男性比女性更常發生

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有趣的是，男性比女性還更常發生以上3種NG習慣，甚至男性「把油箱加到滿」的比例，還比女性高出超過10%。國泰產險提醒，加油「跳停」即可，意味著油槍加到自動跳起來就好，若跳停後又再加到可視範圍，把油加太滿會導致汽油從通氣孔中溢出，一旦遇到明火很容易引發火災甚至車輛自燃。
此外，男性車主更傾向於在炎熱的天氣中「一上車就把空調開到最低溫」。但車內有塑料零件，受到太陽直射容易分解不好的氣體，國泰產險建議，上車後應先打開窗戶通風並適度開啟空調，不僅能擁有最佳的冷氣效果，還能降低冷氣壓縮機的負擔。
至於第3大NG習慣「熄火後使用電子設備」則可能影響電瓶的蓄電能力，甚至造成無法啟動引擎，還得向其他車輛「借電」才能發動。國泰產險提醒所有車主，平常就應該注意這些小細節，以提高愛車的使用壽命，還能節省維修費用。
若民眾也想了解自己是否有潛在危險駕駛或錯誤用車習慣，也可利用國泰產險損害防阻教育網站「零事故研究所」，進行「駕駛全人評測」，包含駕駛適性診斷、危險感知測驗、行車金頭腦，分別檢測受測者的心理、反應、知能等3面向，並透過多元文章以及有趣短影音傳遞交通安全觀念，達到「損害防阻」目的，建立正確的交通安全觀念。
其中，「駕駛適性診斷」是以駕駛行為、情緒反應與習慣為基礎，來檢視是否適合開車及開車時的安全度，並提醒開車時應注意事項。「危險感知測驗」則是透過道路實境影片，模擬駕駛經過風險點並提醒留意，以減少事故發生。「行車金頭腦」則是針對一般駕照考試之外的各種路權常識，增加行車常識。希望透過全方位評估與訓練，最終達到「交通零事故」的目標。