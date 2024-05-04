李榮浩成名後分手4年女友！甜蜜娶楊丞琳進門 爭議情史一次看
近幾年爆紅的中國男歌手李榮浩，在2019年與台灣女星楊丞琳結婚，兩人雖然婚後碰上疫情，曾有長達300天以上沒有見到面，但兩人仍舊相當甜蜜，還不忘在網路上曬曬恩愛，在各種紀念日與對方生日時，都會在社群上對彼此表達祝福，雖然外界對於這對CP相當滿意，但李榮浩交往4年的前女友陸瑤卻不太好過，陸瑤身為模特兒，曾陪伴過李榮浩相當長的一段時間，尤其在李榮浩尚未出名以前，都是陸瑤全力支持，如今卻各自走上自己人生的道路。陸瑤也是一直到多年後，才在節目上談及這段感情，但她也不看好李榮浩，還暗諷男方：「他離開我沒關係，他沒有好聽的歌了。」
記者施以慧／綜合報導
李榮浩的父親在他成名前罹患了白血病，儘管李榮浩努力賺錢籌醫藥費，但父親仍舊敵不過病魔，離開人世，李榮浩也也因為父親逝世，一夜之間長大，為了還清醫院的債務，李榮浩住在不到五坪的地下室裡，靠著省錢與給人唱和聲賺錢，整整4年才還清債務。
反觀這位李榮浩的前女友陸瑤，家境優渥，叔叔是藝人徐乃麟，靠著徐乃麟的光環來到娛樂圈發展，生活相當順遂，反倒是當時欠下鉅額債務的李榮浩一無所有，兩人在生活上的開銷，大多都是陸瑤來負擔，甚至多次出演李榮浩的MV，只為了支持自己的男友。但李榮浩對感情的態度琢磨不定，最後還是由女方來公開兩人的戀情，隨後李榮浩逐漸走紅，某天對陸瑤提出分手。
才分手不到一個月，李榮浩就在外界宣布他與楊丞琳的戀情，在當時引起了極大的討論，外界不少人質疑李榮浩「無縫接軌」，但李榮浩相當袒護楊丞琳，表示楊丞琳絕對不是「小三」，但陸瑤的圈外好友無法接受，曾公開抨擊過李榮浩。後來隨著李榮浩與楊丞琳結婚，外界也極少關注到陸瑤，直到多年以後，陸瑤被邀情參加綜藝節目，才表示自己已經看淡，也刪除與男方的動態，但終究是傷害過自己的人，陸瑤也認為李榮浩未來再也寫不出好聽的歌曲了。
其實李榮浩在和陸瑤分手4年後，曾寫過〈年少有為〉這首經典歌曲，被外界視為是寫給陸瑤的道歉信，雖然李榮浩沒曾對外證實過，但楊丞琳在接受媒體採訪時，特別不願提及這首歌曲，讓粉絲都心照不宣，但兩人目前進入人生下個階段，李榮浩與陸瑤的昔日戀情，也漸漸不再有人提起。
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