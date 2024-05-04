余天2年前就想把外孫女、外孫接回來 2大原因才給Gary陳鑒自己帶
余天女婿、次女余苑綺（已改名余泳澐）老公Gary（陳鑒）2日涉犯詐欺罪遭逮捕，身分是詐騙集團車手頭，經新北地檢署複訊後聲押獲准。余天一得知女婿被抓後，掛念的就是兩個外孫，當下立刻說隔天要去把還孩子接來住，其實余天2年前就想把外孫女、外孫接回余家照顧，但礙於是外孫的傳統觀念，加上Gary為長子，表明希望自己顧小孩，才沒能如願。
記者楊穎軒／綜合報導
余苑綺癌症復發後就有想到兒女的問題，2019年曾經跟老公Gary陳鑒交代遺言，要他好好照顧小孩，也說Gary還很年輕，一定會再娶別人，但遭到老公果斷拒絕，Gary承諾余苑綺絕對會顧好兩人的骨肉。2022年余苑綺過世，余天提出想把外孫女、外孫接回余家，認為Gary如果再婚，兩個外孫在余家能有較優渥的教育資源。
不過，Gary身為家族長子，向余家表明希望可以自己照顧兒女，另外，余家也認為外孫女、外孫不姓余，因此尊重晚輩的決定，沒有特別堅持立場，才讓Gary親自帶小孩，之後雙方不定時透過視訊電話連絡，或舉辦家族聚會，一解余天、李亞萍思念外孫之情。
余祥銓昨天受訪透露，二姊過世後，至少留下破千萬遺產給家人，但現在姊夫Gary陳鑒因為詐欺罪被收押，這筆本來要用來養小孩的錢，很有可能會遭到扣押，讓他相當擔心，「當然目前來講，一定會為二姊感到不捨，主要還是兩個小孩子，唉，真的不知道怎麼辦。」
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