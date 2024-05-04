遠低於OCED國家！台灣近4年超額死亡率3.3%　陳時中點出關鍵　

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北醫大公共衛生學院副教授高志文表示，根據衛福部統計，由於臺灣人口快速老化，每年總死亡人口持續上升，2010年死亡人數14萬4千餘人，至2019年已達17萬人5千餘人，而2020年新冠疫情第一年，因政府嚴守邊境及口罩實名制等措施，將病毒阻絕於境外，整體死亡人數不增反減為17萬3067人。
高志文說，以前10年死亡趨勢推估，台灣在疫情前2年2020-2021年的總死亡人數不增反減，比預期值降低共4.85%，且並未觀察到任何人口超額死亡，國家防疫表現乃是全球前段班，至2022年國人逐漸恢復生活常態後，2022年及2023年總死亡人數分別比預期值增加10.77%及7.2%，雖然高於疫情爆發前，但2023年的超額死亡人數已比近四年平均值略微下降。
統計台灣近4年2020年至2023年的平均年超額死亡率約3.3%，約富裕（OECD）國家的1/2，與日、韓、星等國接近，並顯著低於美、英、德等高收入國家，值得一提的是，疫情期間，中風、心臟病、癌症等疾病的超額死亡人數並未有顯著增加。
北醫大公共衛生學院副院長白其卉也提到，調查亦顯示，國人在疫情期間的總醫療服務量比疫情前明顯下滑了10.49%，門診、急診與住院服務量都在2020-2021年間下降1成多，於2022年才逐漸回升。至於下降的原因，白其卉指出，可能來自民眾對疫情的自我認知增加、改變就醫習慣及增加個人保護行為，而政府推動的邊境管制、隔離、接觸者追蹤、社交距離等防疫政策也是避免疫情爆發導致醫療資源不足的重要策略。
白其卉表示，整體統計數據顯示，疫情間並未出現延遲或遺漏的就醫需求，因為國內疫情爆發期間(2021年5月-2022年)，醫療服務量雖然比2020年上升，但總量仍未達2015年至2019年間的最高量。調查並發現，雖然疫情期間的急診總服務量下滑，但中風患者或急性心肌梗塞的急診服務量呈現不變甚至略增的情形，尤其地區醫院及區域醫院的服務量上升最多，是疫情前的1.2至1.6倍，顯見臺灣實施分級醫療制度在疫情期間充份發揮作用，這也看出從疫情初期至爆發後，雖然各大醫療院所在收治患者更嚴謹，但對於有急性需求的患者仍是即時處置，並未疏忽。
研究團隊調查統計也發現，臺灣疫情期間的門診服務量下降，但慢性病如高血壓、糖尿病患者的連續處方箋量沒有出現劇烈變化，僅哮喘患者的連續處方箋量在2021年5月，即疫情爆發期間明顯遽降，之後才逐步回升，疫情期間，臺灣的診所以及社區藥局承擔了更多的慢性病照護及連續性藥箋服務，為疫情前的1.1至1.4倍，而哮喘連續性藥箋在轉至區域醫院及醫學中心居多，為疫情前的1.1至1.4倍。
陳時中受邀出席則指出，台灣整體而言於新冠疫情中表現很好，只是過程受到政治影響非常較多，公衛也是一門社會科學，如何跟社會溝通、形成最大力量與共識、對國家損害達到最小，尤其疫情嚴重度高時，大家非常團結、嚴重度低就見開始分歧，未來如何從公衛角度，讓全民能夠更加體認，在亂的時候要團結一致、尊重專家意見，對疫情的控制最好。
此外，他也提到，氣候變遷或環境保護，不單只是流病學問題，如今氣候變遷這麼厲害，可預期未來流行病學的發展會跟以前不同，就像2003年SARS疫情後，隔了20年才再有一波大流行的情況將不再發生，以後頻率會愈來愈高，全民對公衛與疾病認知要更加強。