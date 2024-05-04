供養女友2年奉送232萬！癡情男「胖貓」遭甩悲憤投江　眾不捨獻花

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年僅21歲的湖南青年「胖貓」，因為遊戲技術不賴，平時靠著收費陪人玩手遊「王者榮耀」爬分謀生，但他賺來的錢，通通拿給了27歲的網美女友「譚竹」自行花用。
胖貓平時省吃儉用，連點外送都不敢花超過10塊人民幣（約新台幣40元），把賺到的錢通通上繳給譚竹，從轉帳紀錄上看，胖貓兩年間總計給了女友約51萬人民幣（232萬元），而女方則在這期間過得相當滋潤，甚至還開起了花店。
兩年戀情換來背叛！胖貓悲憤走上絕路
4月11日那天，年僅21歲的胖貓，忽然從重慶的長江大橋上一躍而下，最終不幸離世，警方也通知其湖南家屬前往重慶處理後事與遺物。而胖貓的姊姊「可可睡不著」在整理遺物時發現，胖貓的死並不單純。
胖貓在2年前與女友譚竹談起戀愛，但女方稱不想遠距離戀愛，因此胖貓搬到了重慶，但後來譚竹又改口，不想這麼快進入同居生活，胖貓只好在重慶自己租房。而這兩年間胖貓不斷被女方情緒勒索，每逢節慶生日總要花費大筆金額買禮物討譚竹歡心。
到了今年3月份，胖貓為剛生日的譚竹買了手機與禮物之後，女方就開始了冷暴力對待，4月更開始鬧分手，胖貓2年間付出50多萬人民幣的戀情，就這樣無疾而終，最終在4月11日當天，從橋上一躍而下，結束了短短21年的生命。
胖貓親姊為弟發聲！前女友喊冤：我被汙衊
胖貓姊姊「可可睡不著」事後將弟弟2年間的戀愛經歷全部發上網路，更稱弟弟走上絕路的主因，是女友譚竹還有其他追求者，交往期間就遭出軌背叛，導致弟弟精神受創嚴重，甚至在走上絕路前，還把所剩不多的存款全轉給譚竹，並在她的花店買了780元的花束，女方卻堅持分手，才會導致胖貓走上絕路。
事件曝光後，也引發大批網友自發前往重慶大橋上，為胖貓獻上花束、美食等物，心疼癡情的他生前的遭遇。
不過胖貓的前女友譚竹也發文做出回應，表示自己交往期間也有轉帳給胖貓錢，加加減減下來，自己甚至還多給了胖貓35萬人民幣，而胖貓走上絕路前的大筆轉帳，自己也偷已經退回，更認為胖貓的親姐是惡意汙蔑，「你們第一次讓我意識到網路的可怕，憑部分截圖、轉帳紀錄就能定一個人的罪。」
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