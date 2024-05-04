梁朝偉、劉嘉玲大吵竟爆捶牆壁！影帝酒後性情大變、角色輪流上身
劉嘉玲主持的綜藝節目《嘉人自友約》，屢屢揭開影帝梁朝偉不為人知的一面，近日節目播出最新一集，圈內模範夫妻陳豪、陳茵媺受邀擔任嘉賓，陳豪問劉嘉玲有沒有跟梁朝偉吵過架？劉嘉玲雖有些無奈但還是回答了，透露與梁朝偉吵架時他會捶牆壁、躲在房間內，事後寫卡片道歉；也提到影帝喝醉後會變任性，《無間道》陳永仁、《鹿鼎記》韋小寶角色輪流上身。
記者黃雅琪／綜合報導
提到年輕時與梁朝偉吵架的故事，劉嘉玲笑說：「我們有吵架，幾乎也有打架，但是沒有打成！」坦言兩人年輕時脾氣都很火爆，但梁朝偉是壓抑型憋在心裡面，忍到不行時就對自己發脾氣。
劉嘉玲接著說：「他不能打我，他就打牆，他在我很暴躁的時候，他會躲起來，把自己鎖在房間裡面，然後等我的脾氣，過了那個脾氣，他就好好地跟妳談，然後他會寫一張卡給妳道歉，那這我就已經融化掉了，就已經好了。」
不只分享了夫妻吵架和解過程，貴在包容彼此，劉嘉玲也爆料梁朝偉喝醉後性情大變：「就是有時候他會太任性了，喝完酒之後，可能會回去《無間道》那個角色（陳永仁），可能會回去韋小寶（《鹿鼎記》）那個角色，我會覺得很煩。」
劉嘉玲直言，在她心中梁朝偉就像是小孩子一樣，總讓她很想好好保護對方：「因為我覺得，他就是一個小孩子，然後我又很想保護他小孩子這一面。」兩人個性互補，相伴數十年。
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