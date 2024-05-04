《請和這樣的我戀愛吧》胡一天、梁潔成超甜CP！播出時間一次看
5月份播出的最新陸劇《請和這樣的我戀愛吧》，是一套以都市愛情為題材的電視劇，由胡一天、梁潔領銜主演。這也是繼《絕代雙驕》之後，胡一天與甜劇女神梁潔第2次合作，讓人相當期待。故事講述葉晗（胡一天飾）是一位勤奮的雜誌編輯，意外遇見了可愛又笨拙的體育老師李瀟瀟（梁潔飾），兩人因此擦出火花，葉晗對李瀟瀟一見鍾情，展開大力的追求。
記者施以慧／綜合報導
《請和這樣的我戀愛吧》劇情除了描述都市人的甜甜愛情以外，也講述了即將30歲的女性對於結婚的恐懼與擔憂，相當適合目前正值適婚年齡的族群觀看，故事中的李瀟瀟（梁潔飾）是一個對愛情特別謹慎的人，她對於自己即將邁向3開頭的年齡毫不在意，也從不理會來自四面八方的催婚聲音，還大膽回應：「我是還沒結婚，不是結不了婚。」而這一幕也被粉絲們認為根本是眾多女子的心聲，婚姻的確不應該由年齡來做為評判標準，一個人的生活進度快慢，也與旁人無關。
而葉晗（胡一天飾）身為雜誌編緝，在遇到李瀟瀟（梁潔飾）的第一天就怦然心動，他毫不隱藏對李瀟瀟的喜歡，用盡各種理由再見她一面，還直接對瀟瀟說：「我只想再見你一次。」直球的告白讓粉絲直呼：「甜蜜程度破表！」對於兩人後續的發展更是期待，全劇40集的《請和這樣的我戀愛吧》已經於5月3日在愛奇藝開播，目前已經上架6集，每日更新2集，想嗑甜甜CP的劇迷千萬不要錯過！
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