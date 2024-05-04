T1／科倫紐克扮「奇兵」砍20分、送致勝火鍋　戰神95：94爆冷特攻

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此役開賽中信特攻狀態並不是很好，三分球8投0中，被戰神打出18：6的攻勢，之後戰神洋將赫里斯-傑佛森滑倒受傷，隨後露出痛苦神情，並被擔架給抬出場治療，診斷結果為右腳阿基里斯腱斷裂。不過客隊進攻端並沒有因此降溫，首節打完以35：12領先。
這一場比賽戰神中鋒恩多受傷，球隊換上科倫紐克出賽，而他也展現奇兵效果，噸位讓防守他的曾文鼎難以限制，戰神次節一度最多領先到25分。不過之後特攻換下柯丹，場上換上兩名大洋將，總算止住禁區失血，阿巴西連續兩記三分球命中，半場打完戰神以54：39領先，科倫紐克14投7中攻下15分。
易籃再戰後，特攻防守更多輪轉，逼迫戰神出手不理想的出手，一波8：1的小高潮，讓主場軍球迷都醒了。這一節戰神靠著曹薰襄的壓哨進球，稍微止住對手反攻氣焰，三節戰罷中信特攻追到只差7分。
▲新北中信特攻阿巴西的三分球是特攻得以發起反攻的關鍵。（圖／特約記者林柏年攝）
末節開打後傑卡率先命中三分球，雙方回到4分差，之後比賽進入到白熱化階段，最後2分19秒，戰神以86：84領先。阿巴西接獲手遞手傳球後拋投得分，雙方回到平手。之後艾德和強森皆兩罰一中，接著曾文鼎三分出手沒進，但之後戰神曹薰襄外線強投也沒有，最後7.2秒，特攻發界外球，但是戰術並未成功，比賽進入到延長賽。
OT第一顆進球，由艾德接獲柯丹助攻命中三分球，之後曾文鼎外線也進，中信特攻6：0攻勢取得領先。戰神暫停回來之後，林秉聖命中三分球，但之後阿巴西在搶球時被強森壓到腳受傷，不過他仍然自己起身走回休息室。
比賽進入最後一分鐘，艾德強勢上籃但沒有投進，下一波進攻科倫紐克籃下進球，讓雙方只剩1分差，不過時間只剩下24.1秒，戰神必須要犯規。艾德隨後進行兩罰，他命中一球，中信特攻最後20.7秒握有2分領先，柯丹對林秉聖犯規，他兩罰一中，但中信特攻無法掌握籃板，又再度犯規，強森兩罰全中。時間剩下4.2秒，艾德切入拋投被科倫紐克蓋掉，比賽結束。
科倫紐克這一場20投9中，攻下20分10籃板5助攻，強森23分16籃板5助攻，林秉聖15分6籃板；而中信特攻艾德得到28分15籃板，阿巴西19分6籃板4助攻，傑卡15分。
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