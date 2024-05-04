德國航班驚傳70乘客「噁心嘔吐」！出動15輛救護車 原因待釐清
德國神鷹航空（Condor airline）一架編號DE2315的班機，日前從模里西斯（Mauritius）飛往法蘭克福途中，機上乘客出現大規模不適症狀，約有70人感到噁心甚至開始嘔吐，機場緊急派出15輛救護車待命。目前還不知道造成乘客不適的原因，但外界懷疑可能是食物中毒。不過，在調查結果出爐之前，神鷹航空拒絕透露任何線索。
記者倪浩軒/綜合報導
根據德國媒體報導，這架班機於5月2日下午5點33分降落在法蘭克福機場，降落前機組人員就通知機場塔台，機上有乘客出現嚴重不適症狀，機場緊急派出15輛救護車待命，除了機場內部的救護車外，也有部分救護車是來自機場周圍的醫療院所。
神鷹航空表示，有乘客在飛行途中感到身體不適，不過機組人員並未受到影響，經過綜合考量後，決定繼續飛行。神鷹航空發言人強調，機組人員皆受過專業訓練，並為應對各種特殊狀況做好準備。
據了解，大約有70位乘客出現噁心的症狀，有的甚至開始嘔吐，不過並非所有人的情況都嚴重到需要坐救護車。當天班機上總共有290位乘客。
神鷹航空表示，已針對這起意外展開調查，在調查結果出爐前，不會去猜測任何可能的原因。