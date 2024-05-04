7月「高雄啤酒音樂節」8組韓星出席！主辦單位曝光最新夢幻名單
今年夏天不孤單！「高雄啤酒音樂節」即將在7月份強勢登場，主辦單位這次祭出歷年來最強的夢幻演出名單，今（4）日上午11點已經在ibon售票系統全面啟售，搶購熱潮熱烈，尤其是最受矚目的「超級搖滾座位區」票券迅速火熱銷售，搖滾區剩餘少量票券，目前座位區清票後少量釋出銷售。一般區也同步熱銷中，想入場享受的粉絲得加緊把握名額！
記者施以慧／綜合報導
這次的卡司陣容豪華，3天共邀來8組重量級韓星、1名泰國小天王與30組以上台灣歌手參與，其中首度參與高雄啤酒音樂節演出的麋先生表示：「這是麋先生第一次參與啤酒節演出，很期待也很開心！也期待未來唱到更大舞臺給大家聽！」而剛結束台北演唱會的宇宙人很開心也謝謝大家支持：「台北小巨蛋結束之後大家一定都意猶未盡吧！ 我們都期待再前進熱情的南台灣，再來一場回到未來的宇宙吧！」相信歌迷們已經迫不及待連續兩組樂團所帶來的精彩演出。
另外主辦單位也預告，5月10日將公佈「潮黑吧Live House」的夢幻名單，勢必搖滾區及一般區又會掀起一波搶票潮，請大家把握購票入場的機會。為了因應炎炎夏日的高雄，今年舞台周圍增設「水舞降溫系統」自動化噴灑水花，並在排隊處設置數頂帳篷為大家遮陽，請歌迷不用擔心。
「2024高雄啤酒音樂節」將為今年暑假揭開序幕，活動將於7月5日～7月7日於高雄夢時代正對面廣場舉辦。這場超強音樂盛事絕不容錯過，更多相關資訊即將公佈，敬請持續鎖定「高雄啤酒音樂節」Facebook及Instagram粉絲專頁。
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